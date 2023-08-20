Ось чим потрібно снідати кожного ранку: важливі поради, які треба знати

Початок нашого дня, а отже – сніданок, може кардинально вплинути на те, як він пройде. Саме тому сніданок називають найважливішим прийомом їжі. Тож важливо снідати правильними продуктами, які не зашкодять організмові.

Снідати дуже важливо. Сніданок насичує організм важливими поживними речовинами та дає енергію на початку дня.

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Згідно з дослідженням 2021 року, в якому взяли участь понад 30 000 осіб, люди, які пропускали сніданок, з більшою ймовірністю отримували менше основних поживних речовин, включаючи клітковину, вітаміни C, D та A, вітаміни групи B, кальцій, залізо та фосфор, у своєму загальному раціоні.

Інше дослідження 2021 року показало, що люди, які регулярно снідали, мали нижчий ризик серцевих захворювань та порушень обміну речовин, таких як діабет 2 типу. Ще одне дослідження показало, що пропуск сніданку був пов'язаний з порушенням циркадних ритмів, а також з більш високим рівнем цукру в крові.

Відпочинок влітку – це можливість перезапустити свій організм та оздоровитись. І щоб ніякі запальні процеси не порушили плани, варто мати під рукою таблеткиПрепарат може допомогти впоратись запальними процесами в організмі та вплинути на причину болю, а не лише замаскувати його.

Якщо ви зазвичай не снідаєте і вам не подобається те, як ви почуваєтеся вранці або на початку дня, спробуйте ввести звичку поснідати, щоб поекспериментувати і подивитися, чи допоможе це підвищити вашу енергію, концентрацію та настрій.

Найздоровіший сніданок складається зі складних вуглеводів, білків та корисних жирів, які забезпечують почуття ситості, дають енергію на початку дня та підтримують вагу,– розповів сертифікований дієтолог Асміта Батаху.

Корисні сніданки

Йогурт

Натуральний йогурт – це дуже поживний продукт, який поєднує в собі всі три макроелементи - білки, вуглеводи і жири. Він містить пробіотики, що робить його корисним для кишківника.

Яйця

Попри те, що в яєчних жовтках міститься невелика кількість дієтичного холестерину, вживайте яйця кілька разів на тиждень, адже вони доволі поживні.



Яєшня – корисний сніданок для організму / Фото з Pexels

Вівсянка

Вона багата корисними для серця волокнами, які подарують вам ситість на весь ранок. Для кращого смаку додавайте мед, горішки кеш’ю, чорницю та корицю.

Цільнозерновий тост

Цільнозерновий хліб містить клітковину, вітаміни та мінерали, яких немає в білому хлібі. Намащуйте тости арахісовим маслом з бананами, пюре з авокадо та лососем чи вершковим маслом з яйцем пашот.