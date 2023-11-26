Полезно знать: 3 лучших продукта для завтрака, которые повысят вашу энергию

По словам диетологов, на завтрак следует выбирать несколько определенных продуктов, которые не только повышают энергию, но и улучшают метаболизм и уменьшают вздутие живота.

В канун праздников важно позаботиться о своем здоровье. Застолье с разнообразными вкусностями могут немного негативно повлиять на наш организм, поэтому от переедания мы будем чувствовать вялость и даже вздутие живота.

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Впрочем, вы можете восстановить энергию, обмен веществ и пищеварительную систему. Стоит добавить в свой рацион правильные продукты. О них рассказала диетологиня Кэтрин Джервасио. По ее словам, шпинат, яйца и йогурт являются самыми полезными продуктами.

Шпинат

Если вы любите есть на завтрак омлет или яичницу, попробуйте добавить в тарелку немного листовой зелени. Диетологиня рекомендует обратить внимание на шпинат. Он придаст организму энергию и улучшит пищеварительную систему.

Шпинат от природы богат железом, которое очень важно для транспортировки кислорода и производства энергии. Витамины и минералы в шпинате также играют жизненно важную роль в поддержании метаболического процесса,

– отметила диетологиня.

Также в шпинате содержится клетчатка, способствующая здоровому пищеварению. А еще в нем содержит магний, снижающий вероятность вздутия живота.



Шпинат полезно добавлять к завтракам.

Яйца

Этот продукт наиболее распространен для завтрака. А задумывались ли вы, какие преимущества имеют яйца для здоровья человека? Они способны повышать энергию, способствуют хорошему обмену пищеварительного вещества.

"Яйца – это высокобиологический источник белка, а значит, они содержат незаменимые аминокислоты, необходимые для получения энергии и функционирования мышц. Они также могут увеличить термогенез, что полезно для улучшения метаболизма", – рассказала Кэтрин Джервасио.

Йогурт

Вікові зміни, споживання солоної їжі, нестача сну та алергії – це лише частина факторів, які можуть спровокувати мішки під очима. І, лише встановивши причину, можна переходити до вибору методики їх усунення. Тож, що підійде вам? Допомагаємо з’ясувати у нашому матеріалі

Также вы можете употреблять на завтрак йогурт, который очень питательный. Диетологиня говорит, что он полезен кишечнику именно утром и может поддерживать метаболическую функцию.

"Белкам нужно больше энергии для переваривания по сравнению с углеводами и жирами, и это способствует усилению термогенеза и расходу калорий. Пробиотики в йогурте поддерживают здоровую микрофлору, которая улучшает пищеварение и уменьшает воспаление, облегчая вздутие живота", – добавила диетологиня.