Корисно знати: 3 найкращі продукти для сніданку, які підвищать вашу енергію

За словами дієтологів, на сніданок варто обирати кілька певних продуктів, які не лише підвищують енергію, але й покращують метаболізм та зменшують здуття живота.

Напередодні свят важливо потурбуватися про своє здоров’я. Застілля з різноманітними смалоколиками можуть трохи негативно вплинути на наш організм, тож від переїдання ми відчуватимемо млявість та навіть здуття живота.

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Втім ви можете відновити енергію, обмін речовин і травну систему. Варто лише додати в свій раціон правильні продукти. Про них розповіла дієтологиня Кетрін Джервасіо. За її словами, шпинат, яйця та йогурт є найкориснішими продуктами.

Шпинат

Якщо ви любите їсти на сніданок омлет чи яєчню, спробуйте додати в тарілку трохи листової зелені. Дієтологиня рекомендує звернути увагу на шпинат. Він надасть організмові енергію та покращить травну систему.

Шпинат від природи багатий на залізо, яке є дуже важливим для транспортування кислорода та виробництва енергії. Вітаміни та мінерали у шпинаті також відіграють життєво важливу роль у підтримці метаболічного процесу,

– зазначила дієтологиня.

Також у шпинаті міститься клітковина, яка сприяє здоровому травленню. А ще він містить магній, який знижує ймовірність здуття живота.



Шпинат корисно додавати до сніданків / Фото Pexels

Яйця

Цей продукт є найпоширенішим для сніданку. А чи задумувалися ви, які ж переваги мають яйця для здоров’я людини? Вони здатні підвищувати енергію, сприяють доброму обміну речовині травленню.

"Яйця – це високобіологічне джерело білка, а це означає, що вони містять незамінні амінокислоти, необхідні для отримання енергії та функціонування м'язів. Вони також можуть збільшити термогенез, що корисно для поліпшення метаболізму", – розповіла Кетрін Джервасіо.

Йогурт

Вікові зміни, споживання солоної їжі, нестача сну та алергії – це лише частина факторів, які можуть спровокувати мішки під очима. І, лише встановивши причину, можна переходити до вибору методики їх усунення. Тож, що підійде вам? Допомагаємо з’ясувати у нашому матеріалі

Також ви можете вживати на сніданок йогурт, який є дуже поживним. Дієтологиня каже, що він корисний для кишечника саме вранці та може підтримувати метаболічну функцію.

"Білкам потрібно більше енергії для перетравлення порівняно з вуглеводами та жирами, і це сприяє посиленню термогенезу та витраті калорій. Пробіотики у йогурті підтримують здорову мікрофлору, яка покращує травлення та зменшує запалення, полегшуючи здуття живота", – додала дієтологиня.