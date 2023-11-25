Орехи – это одни из самых полезных натуральных продуктов. Вы можете использовать их не только в качестве перекуса, но и добавлять в салаты, кашы или сочетать с фруктами.
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Рассказываем вам, какую пользу вы извлечете, если будете употреблять ежедневно орехи. В день рекомендуется употреблять 20 граммов орехов.
Заряд антиоксидантов
Исследование проведено Корнеллским университетом и опубликовано в журнале Nutrients, показало, что фисташки обладают высокой антиоксидантной способностью.
Нутрициологиня Лорен Манакер говорит, что продукты, богатые антиоксидантами, могут помочь защитить здоровые клетки от повреждения свободными радикалами в организме.
Питательные вещества
Употребляя орехи, вы поможете организму получить больше питательных веществ. Грецкие орехи улучшают общий профиль питательных веществ, включая увеличение потребления жирных кислот омега-3, клетчатки, некоторых витаминов и минералов, со значительным снижением уровня холестерина и витамина B12.
Грецкие орехи очень полезны / Фото Pexels
Улучшение здоровья мозга
Диетологиня Триста Бест отмечает, что орехи могут способствовать улучшению здоровья мозга и снижению риска когнитивных функций.
Орехи полезны для здоровья мозга, потому что они богаты необходимыми питательными веществами, такими как жирные кислоты омега-3, антиоксиданты и витамин Е, которые могут помочь защитить клетки мозга от окислительного стресса и воспаления,
– добавила нутрициологиня.
В орехах содержатся минералы – магний и цинк, играющие роль в когнитивных функциях и памяти. Грецкие орехи имеют высшую концентрацию жирных кислот омега-3, а миндаль содержит больше всего витамина Е.
Улучшение настроения
Исследование SMILES доказало, что орехи способны улучшить настроение. Группа, потреблявшая одну порцию орехов в день, показала заметное улучшение симптомов депрессии.
Регулировка уровня сахара в крови
Уровень сахара в крови зависит от количества белков, жиров, клетчатки и углеводов, содержащихся в пище. К примеру, после яблока вы проголодаетесь за 30 минут, можете почувствовать тягу к сладкому или упадок сил.
А вот от горсти орехов у вас будет меньший скачок и падение уровня сахара в крови. Когда кривые уровня сахара в крови менее резкие, то у нас будет дольше сохраняться чувство сытости.