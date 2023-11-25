Орехи – это одни из самых полезных натуральных продуктов. Вы можете использовать их не только в качестве перекуса, но и добавлять в салаты, кашы или сочетать с фруктами.

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Рассказываем вам, какую пользу вы извлечете, если будете употреблять ежедневно орехи. В день рекомендуется употреблять 20 граммов орехов.

Заряд антиоксидантов

Исследование проведено Корнеллским университетом и опубликовано в журнале Nutrients, показало, что фисташки обладают высокой антиоксидантной способностью.

Нутрициологиня Лорен Манакер говорит, что продукты, богатые антиоксидантами, могут помочь защитить здоровые клетки от повреждения свободными радикалами в организме.

Питательные вещества

Употребляя орехи, вы поможете организму получить больше питательных веществ. Грецкие орехи улучшают общий профиль питательных веществ, включая увеличение потребления жирных кислот омега-3, клетчатки, некоторых витаминов и минералов, со значительным снижением уровня холестерина и витамина B12.



Грецкие орехи очень полезны / Фото Pexels

Улучшение здоровья мозга

Диетологиня Триста Бест отмечает, что орехи могут способствовать улучшению здоровья мозга и снижению риска когнитивных функций.

Орехи полезны для здоровья мозга, потому что они богаты необходимыми питательными веществами, такими как жирные кислоты омега-3, антиоксиданты и витамин Е, которые могут помочь защитить клетки мозга от окислительного стресса и воспаления,

– добавила нутрициологиня.

В орехах содержатся минералы – магний и цинк, играющие роль в когнитивных функциях и памяти. Грецкие орехи имеют высшую концентрацию жирных кислот омега-3, а миндаль содержит больше всего витамина Е.

Улучшение настроения

Исследование SMILES доказало, что орехи способны улучшить настроение. Группа, потреблявшая одну порцию орехов в день, показала заметное улучшение симптомов депрессии.

Вікові зміни, споживання солоної їжі, нестача сну та алергії – це лише частина факторів, які можуть спровокувати мішки під очима. І, лише встановивши причину, можна переходити до вибору методики їх усунення. Тож, що підійде вам? Допомагаємо з’ясувати у нашому матеріалі.

Регулировка уровня сахара в крови

Уровень сахара в крови зависит от количества белков, жиров, клетчатки и углеводов, содержащихся в пище. К примеру, после яблока вы проголодаетесь за 30 минут, можете почувствовать тягу к сладкому или упадок сил.

А вот от горсти орехов у вас будет меньший скачок и падение уровня сахара в крови. Когда кривые уровня сахара в крови менее резкие, то у нас будет дольше сохраняться чувство сытости.