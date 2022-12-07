Окрім того, оцет – це надзвичайно дешево в порівнянні з хімічними очисниками, які продають у супермаркетах. Розповідаємо про основні способи використання оцту для чищення та дезінфекції вашого будинку.

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Як використовувати оцет у прибиранні

Скло

Використовуйте оцет, щоб зробити свій власний очищувач скла. Змішайте одну частину води з двома частинами оцту в пульверизаторі. Розпиліть розчин на скляні поверхні та протріть, щоб покриття не залишало смуг.

Стільниці

Оскільки оцет є природним дезінфекційним засобом, він може очищати стільниці після приготування їжі. Для усунення стійких плям додайте кілька крапель мила, змішуючи оцет з водою 2:1.

Оцет також відлякує мурах, які можуть нишпорити по стільницях в пошуках залишків їжі.



Розчином оцту можна відчистити стільниці / Фото Pexels

Душові та ванни

Очистити густу мильну піну та цвіль іноді дуже складно. Розпиліть нерозбавлений білий оцет на стіни ванни та душу. Залиште постояти кілька хвилин, потім почистьте і змийте.

Або змішайте харчову соду та оцет, щоб створити пасту та очистити складний бруд.

Туалети

Налийте 2 – 3 склянки нерозбавленого оцту в унітаз і залиште постояти до 3 годин. Почистьте туалетною щіткою та змийте. Це допомагає усунути кільця навколо чаші та дезодорує унітаз.

Техніка

Оцет також чудово підходить для очищення внутрішніх і зовнішніх поверхонь приладів, у тому числі нержавіючої сталі. Змішайте рівні частини оцту та води в пляшку з розпилювачем, а потім розпиліть на прилади.

Використовуйте чисту тканину з мікрофібри, щоб витерти розчин. Не використовуйте абразивні мочалки, які можуть подряпати поверхню приладу.