Окрім того, оцет – це надзвичайно дешево в порівнянні з хімічними очисниками, які продають у супермаркетах. Розповідаємо про основні способи використання оцту для чищення та дезінфекції вашого будинку.
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Як використовувати оцет у прибиранні
Скло
Використовуйте оцет, щоб зробити свій власний очищувач скла. Змішайте одну частину води з двома частинами оцту в пульверизаторі. Розпиліть розчин на скляні поверхні та протріть, щоб покриття не залишало смуг.
Стільниці
Оскільки оцет є природним дезінфекційним засобом, він може очищати стільниці після приготування їжі. Для усунення стійких плям додайте кілька крапель мила, змішуючи оцет з водою 2:1.
Оцет також відлякує мурах, які можуть нишпорити по стільницях в пошуках залишків їжі.
Розчином оцту можна відчистити стільниці / Фото Pexels
Душові та ванни
Очистити густу мильну піну та цвіль іноді дуже складно. Розпиліть нерозбавлений білий оцет на стіни ванни та душу. Залиште постояти кілька хвилин, потім почистьте і змийте.
Або змішайте харчову соду та оцет, щоб створити пасту та очистити складний бруд.
Туалети
Налийте 2 – 3 склянки нерозбавленого оцту в унітаз і залиште постояти до 3 годин. Почистьте туалетною щіткою та змийте. Це допомагає усунути кільця навколо чаші та дезодорує унітаз.
Техніка
Оцет також чудово підходить для очищення внутрішніх і зовнішніх поверхонь приладів, у тому числі нержавіючої сталі. Змішайте рівні частини оцту та води в пляшку з розпилювачем, а потім розпиліть на прилади.
Використовуйте чисту тканину з мікрофібри, щоб витерти розчин. Не використовуйте абразивні мочалки, які можуть подряпати поверхню приладу.