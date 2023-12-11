Ця проста звичка може знизити ризик діабету: варто це робити

Діабет 2-го типу може з'явитися з великої кількості причин. Та попередити його можна завдяки правильному харчуванню та активному способу життя. І всього одна звичка може знизити ризики цієї хвороби.

Вам вже точно доводилося чути про те, що ходьба дуже корисна для здоров'я. Та важлива не тільки сама її наявність у вашому житті, але й швидкість, із якою ви переставляєте ноги. Виявляється, швидка ходьба може дати неймовірну кількість переваг для здоров'я. Про те, як вона може запобігти діабету, розповіла докторка медичних наук Мірей Серлі.

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Чим корисна ходьба

Вже загальновідомо, що ходьба може і покращити здоров'я серцево-судинної системи, і покращити баланс, проте тільки нещодавні дослідження відкрили нові переваги цього заняття. І, виявляється, варто зважати не тільки на кількість кроків, які ви робите, але і на їхню швидкість.

Результати нового дослідження показують, що якщо люди ходять зі швидкістю, що перевищує 4 кілометри на годину, це може знизити ймовірність захворювання на діабет 2-го типу. З кожним збільшенням швидкості на 1 кілометр ризик захворювання падав на 9%.



Темп ходьби дуже важливий / Фото Pexels

Для того, щоб прийти до таких висновків, дослідники проаналізували 508 тисяч дорослих з США, Японії та Великобританії. Тож для того, щоб отримати максимальну користь від ваших прогулянок, ви можете слідкувати за тим, щоб йти зі швидкістю 5 – 6 кілометрів на годину – це зменшить ваші шанси на захворювання на 24%.

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Основною причиною, через яку швидка ходьба допомагає знизити ризик діабету, є інсулін – тобто гормон в організмі, який регулює рівень цукру в крові. І підвищення інтенсивності ваших вправ чи будь-якої іншої фізичної активності може сприяти кращому функціонуванню інсуліну.

Окрім того, темп ходьби може бути показником і загального здоров'я людини. Якщо ви можете ходити швидко і зазвичай пересуваєтеся саме так, це свідчить про кращу загальну фізичну форму та хороший метаболізм.