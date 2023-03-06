Негайно заберіть ці предмети з ванної кімнати

Ванна кімната вже давно стала прихистком для мийних засобів, прального порошку та улюбленого догляду за тілом. Проте є речі, які небезпечно зберігати у вологому приміщенні.

Звикли тримати засоби особистої гігієни та косметику у ванній кімнаті? Тепер ви знатимете, що це може бути небезпечно. У нашому матеріалі розповідаємо чому.

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Що не варто тримати у ванній кімнаті

Засоби особистої гігієни

Багато хто вже давно знайшов затишний куточок для тампонів та прокладок у ванній, проте це далеко не ідеальне місце. Наголошують на цьому більшість виробників, відтак засоби рекомендують перенести у сухе місце. У гіршому випадку всередині можуть розвинутись бактерії та цвіль. Куди більше ризикують стикнутись з цією проблемою люди, що полюбляють робити великі закупи і тривалий час зберігати товар вдома.

Ювелірні вироби

Ванна не буде гарним місцем і для ваших прикрас. Ви сильно ризикуєте їхнім виглядом. Особливо погано "дружить" з вологою срібло 928 проби: матеріал швидко тьмяніє. Куди краще знайти куточок для сережок та підвісок у спальній кімнаті.

Парфуми

Не дивуйтесь, якщо з часом аромат ваших парфумів зіпсується. Це стається через надмірну вологість у ванній кімнаті – парфум втрачає інтенсивність, а випарник перестає працювати так, як потрібно.



Приберіть парфуми з ванної кімнати / Фото Pexels

Лаки для нігтів

За правильного використання та зберігання баночка з лаком може прослужити вам навіть кілька років, але не у випадку, коли вона стоїть у ванній кімнаті. Постійний вплив вологи зменшить термін зберігання. Якщо ви хочете цього уникнути, перенесіть баночку у прохолодне темне приміщення.

Засоби для макіяжу

Схожа ситуація і з косметичними засобами, які в умовах постійної вологості втрачають свої властивості. Наприклад, помади розм'якшуються. Якщо ваші пензлики для макіяжу у ванній, то вже забирайте їх звідти. Водяна пара підіймає бруд і пил, які одразу ж осідають на них та утримують бактерії. А потім ви їх переносите собі на обличчя, що може спровокувати проблеми зі шкірою.

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Ліки

Звикли тримати аптечку у ванній? Вологість і коливання температури можуть вплинути на ваші ліки. Це може послабити їхню ефективність або навіть зробити їх шкідливими для вашого здоров'я. Завжди вибирайте прохолодне сухе місце.