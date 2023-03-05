Інша справа, якщо не надто зручні елементи потрапляють у щоденну практику, зокрема йдеться про стрінги. Про їхню шкоду для здоров'я розповідаємо у нашому матеріалі.

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Чим небезпечні стрінги

Завдасть неприємностей вам як крій такої білизни, так і матеріал, з якого її виготовляють, попереджають експерти. Тоненька смужка, яка гарно підкреслює стегна, може створювати тертя в зоні анального отвору. Річ у тім, що саме там шкіра дуже ніжна, тож легко піддається травмуванню.

Проблемою стане і відсутність чіткої фіксації задньої частини стрінгів: смужка дуже рухлива, тому може легко стати носієм небезпечних бактерій з мікрофлори кишківника у піхву. А це вже прямий шлях до можливих запальних процесів.



Обирайте зручну білизну на щодень / Фото Pexels

Синтетичні тканини, з яких переважно виготовляють таку білизну, будуть створювати парниковий ефект, що перетворить зону на чудове середовище для розмноження бактерій.

Якщо ж навіть після тривалого та регулярного носіння стрінгів у вас не виникає жодного дискомфорту чи проблем, намагайтесь регулярно змінювати білизну. Рекомендовано це робити раз на кілька годин.

Також варто пам'ятати ці "правила безпеки" під час носіння такої пікантної білизни: