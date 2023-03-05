Інша справа, якщо не надто зручні елементи потрапляють у щоденну практику, зокрема йдеться про стрінги. Про їхню шкоду для здоров'я розповідаємо у нашому матеріалі.

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Чим небезпечні стрінги

Завдасть неприємностей вам як крій такої білизни, так і матеріал, з якого її виготовляють, попереджають експерти. Тоненька смужка, яка гарно підкреслює стегна, може створювати тертя в зоні анального отвору. Річ у тім, що саме там шкіра дуже ніжна, тож легко піддається травмуванню.

Проблемою стане і відсутність чіткої фіксації задньої частини стрінгів: смужка дуже рухлива, тому може легко стати носієм небезпечних бактерій з мікрофлори кишківника у піхву. А це вже прямий шлях до можливих запальних процесів.


Обирайте зручну білизну на щодень / Фото Pexels

Синтетичні тканини, з яких переважно виготовляють таку білизну, будуть створювати парниковий ефект, що перетворить зону на чудове середовище для розмноження бактерій.

Якщо ж навіть після тривалого та регулярного носіння стрінгів у вас не виникає жодного дискомфорту чи проблем, намагайтесь регулярно змінювати білизну. Рекомендовано це робити раз на кілька годин.

Також варто пам'ятати ці "правила безпеки" під час носіння такої пікантної білизни:

  • вибирайте натуральні тканини, адже синтетика збільшує ризик алергічних реакцій;
  • одягаємо свій розмір (стрінги не повинні надмірно прилягати до тіла, аби не порушити кровообіг й циркуляцію повітря);
  • носіть таку білизну не щодня, а лише для особливих випадків;
  • не забувайте знімати на ніч;
  • не надягайте на тренування;
  • замініть стрінги на бікіні, за можливості.