Проте і з цим не завжди можна впоратись, особливо коли порошок неочікувано закінчився. Чим його можна замінити, розповідаємо далі.

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Чим замінити порошок

Ми вже давно вивчили всі переваги широкого різноманіття засобів для прання. Проте їхня відсутність стає для багатьох справжнім випробуванням. Позбавити вас проблеми зможуть всім знайомі продукти, які точно знайдуться вдома.

Найпростішим та найдоступнішим замінником стане звичайний засіб для миття посуду. Важливо лише звернути увагу на склад: він має бути максимально натуральним. В іншому випадку ви ризикуєте нашкодити своїм речам.

Якщо наважитись на таке прання не можете, є більш щадний засіб, який можна приготувати з підручних матеріалів. Знадобиться господарське або дитяче мило, які при потребі можна замінити брусковим, і харчова сода. Мильний засіб натираємо на тертці і додаємо соду у співвідношенні 1:2.



Змішайте мило та соду / Фото Pexels

Суміш висипаємо у барабан і можна розпочинати прання. Завдяки такому методу ви зможете не тільки вивести складні забруднення, але й продезінфікувати тканину.

Випрати речі допоможуть і ці м'які та щадні до тканин й тіла засоби. Скористайтесь звичайним рідким милом або ж шампунем без кондиціонера у складі. Засоби не варто використовувати при машинному пранні, а от для ручного вони підійдуть чудово.