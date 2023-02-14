Проте головним фактором впливу на шкіру залишається ваш раціон. Чому не варто ігнорувати здорові продукти та треба виключити ці три після 40, розповідаємо далі.

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Які продукти не варто вживати після 40

Оброблене м'ясо

У складі цього продукту, на жаль, надто мало поживних речовин, аби компенсувати велику кількість цукру. У цю ж когорту відносимо усі оброблені продукти, які переповнені жирами та нітратами. Ці компоненти гарантують вашому організму, зокрема шкірі, запалення.

Тож улюблені м'ясні делікатеси не лише нашкодять шкірі, але й можуть спровокувати передчасну появу зморшків, збільшити ризик діабету, хвороб серця та раку.

Смажені страви

Ще один ворог вашої молодої шкіри – транс-жири, які будуть мати фатальний вплив на все здоров'я. Вони відомі передвісники запалення та зморшків. Список продуктів, які містять у складі транс-жири, збігається зі списком їжі, яка шкодить фігурі. Адже все смажене у фритюрі впливає на наше здоров'я та шкіру на клітинному рівні.

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Молочні продукти

Людям, які перетнули вікову позначку 40, варто уникати і молочних продуктів. Вони провокують збільшення кількості білка IGF-1, який додає вашій шкірі жирного неприємного блиску. Також м'ясні та молочні білки підвищують рівень лейцину, який запускає процес запалення у тілі. Звісно, молоко та сир можна вживати в обмеженій кількості, але якщо ваша вже схильна до висипань, рекомендуємо все ж уникати цих продуктів.