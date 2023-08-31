Часто ми вживаємо фрукти через те, що любимо їх смак, але рідко задумуємося про користь, яку вони несуть. Радимо більше дізнатися, чим саме є корисний виноград та чому його варто активно додавати до свого раціону.

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Виноград є відмінним джерелом вітаміну К, калію та рослинних сполук. Саме вітамін К відіграє важливу роль у згортанні крові. Здорове згортання крові не лише загоює рани, але й запобігає появі тромбів, які призводять до серцевого нападу та інсульту. Екстракт виноградних кісточок є особливо ефективним при лікуванні високого кров'яного тиску.

Ви будете здивовані, але виноград здатен покращити здоров’я кісток. Він містить вітамін К, вітамін С, мідь, калій та магній, які й підтримують здоров'я кісток та зубів.



Виноград має багато корисних властивостей / Фото з Pexels

Якщо у вас є якісь проблеми зі сном, виноград підійде вам як чудове природне джерело мелатоніну – основного гормону, що бере участь у регулюванні циклу сну та неспання.

Виноград також допомагає регулювати рівень цукру в крові та підтримувати здоровий обмін речовин. Ягода багата на вітамін B6, який підтримує роботу мозку. Він також відіграє вирішальну роль у загальному здоров'ї нервової системи та імунної системи.

Також виноград може допомогти покращити та зберегти здоров'я шкіри. Ресвератрол, що міститься у винограді не тільки допомагає зменшити запалення шкіри, але й захистити її від ультрафіолетових променів, зморшок та меланоми.