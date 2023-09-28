Повернути гарний запах одягу та позбутися від неприємного запаху цвілі все ж таки можливо. Для цього вам потрібно скористатися домашніми продуктами, які є на кухні в кожної господині.

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Промийте оцтом

Вам може здатися це дивним, але спробуйте випрати одяг з оцтом. Для цього встановіть у пральній машині найвищу температуру, якщо одяг це «витримає». Розподіліть одяг якомога більш рівномірно в пральній машині і вилийте на нього велику склянку оцту. Потім запустіть програму без миючого засобу! Кислоти в оцті допомагають боротися із бактеріями. Після такого прання грибки на одязі зникнуть.

Промийте харчовою содою

Після того, як ви виперете одяг з оцтом, приступайте до наступного кроку. Знову розкладіть одяг у пральній машині та посипте тканину великою чашкою харчової соди. Знову запустіть машину на найвищій температурі без миючого засобу. Харчова сода має нейтралізуючу дію, завдяки чому запахи, що залишилися, зникнуть з вашого одягу.



Від запаху цвілі можна легко позбутися / Фото Pexels

Висушіть на сонці

Далі вам треба висушити одяг на сонці. Промені сонця мають дезінфікуючу дію, що вб'є ще більше бактерій.