6 способів схуднути для ледачих: потрібний всього один місяць

Худнути взимку набагато складніше, ніж влітку, адже у вас немає так багато умов для того, щоб займатися спортом на свіжому повітрі. Та, на щастя, ви можете схуднути і без годин інтенсивних тренувань.

Схуднення не завжди вимагає зусиль на межі можливого. Набагато важливіше залишатися постійними у своєму прагненні скинути вагу та не відступати від поставлених цілей. Дієтологиня Емі Гудсон поділилася кількома простими способами схуднення, які під силу кожному.

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Пийте більше теплих напоїв

Немає нічого більш заспокійливого, ніж випити гарячий чай у морозний день. Та це може дати вам не тільки задоволення, але й чималу користь. Завдяки цьому напою ви залишатиметеся зволоженими та це також допоможе вам контролювати своє відчуття голоду.

Окрім того, чай має надзвичайно низьку калорійність, якщо ви тільки не будете додавати до нього цукор.

Вживайте суп

Домашній суп може робити чудеса з вашим тілом, самопочуттям та навіть фігурою. І ще точно та їжа, яка допоможе вам у ваших зусиллях у схудненні. Тож якщо ви давно не їли цієї страви, саме час додати її до свого меню.

Якщо ви їстимете миску супу на основі бульйону до того, як будете переходити до основної страви, це допоможе уникнути переїдання. Ви зможете відчути ситість ще до того, як приступите до неї, а так споживатимете менше калорій.

Додайте до сніданку більше білка

Звісно, вам вже доводилося чути, що білок у сніданку – це фактично запорука і успішного схуднення, і заряду енергії на день.

Білок допомагає швидше насититися і довше залишатися ситими, що може допомогти вгамувати голод і перекусити між прийомами їжі. Початок дня з 25-30 грамів білка допоможе вгамувати голод на весь ранок!

– розповіла Емі Гудсон.



Споживати білок дуже корисно для здоров'я / Фото Pexels

Тож для того, щоб збагатити свій прийом їжі білком, ви можете додати до нього грецький йогурт, яйця чи молоко.

Їжте більше продуктів з клітковиною

Навіть взимку важливо не забувати про споживання достатньої кількості овочів та фруктів. До того ж додавання їх у свій раціон допоможе вам легко внести різноманітність у меню.

Вікові зміни, споживання солоної їжі, нестача сну та алергії – це лише частина факторів, які можуть спровокувати мішки під очима. І, лише встановивши причину, можна переходити до вибору методики їх усунення. Тож, що підійде вам? Допомагаємо з’ясувати у нашому матеріалі

Клітковина ж у цих продуктах добре сприяє травленню, тож ви довше залишатиметеся ситими після їжі. У фруктах та овочах можна знайти і багато антиоксидантів, які можуть боротися із застудами у холодні зимові місяці.

Контролюйте порції за допомогою менших тарілок

Якщо ви шукаєте простий спосіб схуднути за місяць, використання менших тарілок може бути чудовим варіантом. Це бездоганна звичка, яка може допомогти втратити вагу багатьом людям.

Простий психологічний трюк змушує вас відчувати, що ви їсте більше, ніж насправді, коли наповнюєте тарілку, хоча вона і маленька.