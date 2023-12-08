Якщо ви думаєте, що саме може якнайдовше зберегти вам молодість – то це здорова серцево-судинна система. І якщо зменшити ризик цих захворювань, можна прожити довше та старішати повільніше. Про нове дослідження розповіла експертка Алекса Меллардо.

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Їжте краще

Захистити серце може правильне харчування, насичене вітамінами, мінералами та потрібними поживними речовинами. Додайте до свого раціону більше фруктів, овочів, нежирного білка, горіхів та насіння. Також для приготування їжі найкраще використовувати корисні нетропічні олії – а саме оливкову та ріпакову.

Будьте більш активними

Зазвичай рівень фізичної активності досить складно визначити, та більшість людей спираються на власні відчуття. Втім, існує конкретна кількість годин, які ви маєте витратити на тренування кожного тижня. Для здорової дорослої людини – це дві з половиною години помірних тренувань або ж 75 хвилин інтенсивних вправ.

Натомість діти повинні мати по 60 хвилин фізичної активності щодня, включаючи рухливі ігри.

Киньте палити

Це досить очевидна порада, і вам точно відомо про те, що паління тютюну може серйозно зашкодити здоров'ю. Втім, далеко не всі знають, що куріння є основною причиною смерті, якій можна запобігти. І приблизно третина усіх смертей від серцевих захворювань також відбувається через паління.



Куріння дуже негативно впливає на здоров'я / Фото Pexels

Впливає пасивне куріння і на дітей. Зокрема, у США кожна третя дитина віком від 3 до 11 років піддається пасивному курінню чи вейпінгу.

Спіть достатню кількість часу

Більшості дорослих необхідно спати приблизно 7 – 9 годин кожної ночі. Натомість діти потребують навіть більше сну – тим, що молодші за 5 років, потрібно відпочивати від 10 до 16 гадин на день. Дітям до 12 років варто спати не менше, ніж 9 годин.

Саме достатній сон сприяє і роботі мозку, і допомагає одужувати від різноманітних хвороб. Окрім того, нічний відпочинок може запобігти і появі хронічних захворювань.

Слідкуйте за вагою

Досягнення здорової ваги та підтримка цієї маси тіла може дати чимало переваг для вашого здоров'я. Корисним показником, щоб визначити ідеальну вагу саме для вас є індекс маси тіла – тобто чисельне значення ваги по відношенню до зросту. Розрахувати його можна онлайн, але завжди краще проконсультуватися зі своїм медичним працівником.