Медитація – це певна техніка для концентрації розуму, яка допомагає об’єднати тіло й розум. До аспектів концентрації входить релаксація, уважність та духовний розвиток.

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Для медитації немає якогось конкретного часу, її можна робити будь-коли, втім зранку вона є найефективнішою. Інструктор з медитації Ейне Рок каже, що медитація вранці задає тон решті дня.

Ранок – це природний спокійний час, тож рання медитація може допомогти розпочати день на позитивній та зосередженій ноті.

Ранкова медитація закладає основу спокою та рівноваги на майбутній день. Це допомагає зосередити розум, впоратися зі стресом і підвищити загальне емоційне благополуччя,

– зазначила Ейне Рок.

Дослідження показують, що 13 хвилин медитації на день достатньо для того того, щоб помітити в житті позитивні зміни.



Ранкова медитація здатна покращити ваше життя / Фото Pexels

Приклади форматів медитації на вибір включають:

медитація усвідомленості;

духовна медитація;

зосереджена медитація;

мантра-медитація;

трансцендентальна медитація;

медитація люблячої доброти;

прогресуюча релаксація;

візуалізація;

зосереджене дихання;

медитація з інформацією про травму.

Як почати медитувати

Розпочинайте медитувати з 5-10 хвилин. Виділіть спеціальний час для медитації. Досліджуйте різні місця в своїй оселі, щоб вибрати те місце, де вам медитується найкраще.

Спробуйте для себе різні медитаційні практики, щоб знайти ту, яка вам буде найбільше підходити. Використовуйте спочатку допоміжні засоби – програми для медитації або заспокійливу музику.