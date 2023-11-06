Здоров'я зубів нерозривно пов'язане зі здоров'ям усього вашого тіла, тож ставитися до нього потрібно дуже серйозно. Стоматолог Майкл Вей розповів, що точно не потрібно робити, щоб підтримувати ротову порожнину у хорошому стані.

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Чистити зуби відразу після кислої їжі

Можливо, ви намагаєтеся чистити зуби щоразу після того, як щось їсте чи п'єте, та це точно не найкращий підхід. Так ви не дасте жодних переваг своїм зубам, а натомість тільки послабите зубну емаль, тож робити цього точно не варто.

Зовсім не чистити зуби

Так, це досить очевидно – чистити зуби потрібно, і робити це варто щодня. Експерти вважають, що в ідеалі варто чистити зуби двічі на день і приділяти цьому по дві хвилини, використовуючи зубну щітку із м'якою щетиною.

Якщо ви чистите зуби недостатньо часто, це може призвести не тільки до карієсу, але й до захворювання ясен.



Чистити зуби потрібно щодня / Фото Pexels

Жування твердих предметів

Деякі люди для того, щоб відволіктися, жують кінчики олівців, зерна попкорну чи навіть кубики льоду. Ця звичка на перший погляд може здатися нешкідливою, проте тверді предмети й справді можуть завдати шкоди вашим зубам.

Звичка постійно жувати щось тверде може призвести до того, що ви сколете коронки та пломби або навіть зламаєте зуб, якщо в ньому вже є невеликі тріщини.

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Використовувати зуби для відкривання пакетів

Ймовірно, усі час від часу піддаються цій поганій звичці, проте використовувати зуби для того, щоб відкривати пакунки чи навіть пляшки – це те, що ви точно не повинні робити.

Від такого використання зубів вони можуть тріснути, тож краще скористатися звичайними ножицями.