Якщо ваше взуття доволі слизьке і ви помічаєте, як ковзаєте на тротуарах з ожеледицею, варто вдатися до кількох дієвих кроків. Про них розповіли рятувальники на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Як вберегтися від падіння на ожеледиці

Перед виходом на вулицю натріть підошву взуття наждаковим папером, а також його можна прикріпити на саму підошву. Такий папір не дасть взуттю ковзати.

Спробуйте намастити на підошву клей "Момент" та поставте взуття на пісок. Ви точно помічали, як ожеледицю посипають піском, яке не дозволяє взуттю ковзати, тож ваше взуття з піском створить аналогічний ефект.

Міністерством охорони здоров'я України не рекомендує виходити на вулицю в ожеледицю літнім людям, однак якщо змусила потреба – варто взяти з собою палицю з гумовим наконечником. А ще краще буде, якщо ви візьмете когось з собою, щоб вберегти себе від серйозних травм на випадок падіння. Також без супроводу не можна виходити в ожеледицю вагітним жінкам.



Будьте дуже обережними в ожеледицю / Фото Сихів Медіа

Як зменшити ризик травм в період ожеледиці

Часом робота в офісі чи нагальні справи не дозволяють нам перечекати погодні умови, тож ми змушені виходити на вулицю за наявності ожеледиці. Тому радимо вам ознайомитися з кількома правилами, які зменшать ризик травм.

Ходіть не поспішаючи , при цьому злегка розслабляючи ноги в колінах та ступайте на всю підошву. Ваші руки не повинні бути зайняті пакетами та сумками. Поспіх збільшує небезпеку посковзнутися.

, при цьому злегка розслабляючи ноги в колінах та ступайте на всю підошву. Ваші руки не повинні бути зайняті пакетами та сумками. Поспіх збільшує небезпеку посковзнутися. Якщо відчуваєте порушення рівноваги – швидко присядьте. Таким чином у вас є шанс утриматися на ногах.

Ступаючи на слизьку дорогу заберіть руки з кишень , оскільки це збільшує не лише ризик падіння, але й отримання важких травм чи переломів.

, оскільки це збільшує не лише ризик падіння, але й отримання важких травм чи переломів. Що не менш важливо – обходьте металеві кришки люків . Вони можуть бути вкриті льодом, а ще погано закріпленими та перевертатися, що в результаті додасть травмувань.

. Вони можуть бути вкриті льодом, а ще погано закріпленими та перевертатися, що в результаті додасть травмувань. Особливо н ебезпечно йти краєм проїжджої частини дороги . Таке необережне ходіння може обернутися тим, що ви впадете на дорогу, а автомобіль може виїхати на тротуар.

. Таке необережне ходіння може обернутися тим, що ви впадете на дорогу, а автомобіль може виїхати на тротуар. Дуже важливо пам’ятати, що перебігати проїжджу частину під час снігопаду та в ожеледицю – заборонено. А все тому, що гальмовий шлях машини збільшується, а падіння перед автомобілем, що рухається, може призвести до непоправних падінь.

Також важливо взимку триматися подалі від будинків з бурульками, які в період танення та льоду можуть нести велику небезпеку для людей. Тримайтеся завжди середини тротуару.

Якщо з вами таки трапилася неприємна ситуація і ви впали, а через деякий відчули в голові біль, нудоту, біль в суглобах чи помітили пухлини – обов’язково зверніться в травмпункт, щоб уникнути поганих наслідків