Така рідкісна, але небезпечна ситуація, як снігова буря може стати дуже небезпечною для подорожніх на авто. Негода може призвести до обмороження, переохолодження та навіть смерті, якщо не вжити необхідних заходів.

Це корисно Чи справді атмосферний мотор краще турбованого

В Червоному Хресті США розповіли, що робити, якщо снігова буря застала водіїв у дорозі.

Тримайте автомобільний набір у машині

Якщо машина застрягла у морозну погоду або зламався у віддаленому місці, важливо мати з собою низку базових речей, які допоможуть перечекати негоду:

Ковдри або пледи

Продукти, які повільно псуються, калорійні снеки чи горіхи

Вода

Додаткові батареї для підтримки роботи авто

Тримайте в авто речі першої потреби / Фото Shutterstock

Залишайтеся в автомобілі

Якщо почалася буря, а укриття не видно в межах 100 метрів, варто залишатися в машині. Так ви точно залишитеся в безпеці. Якщо є можливість, експерти Червоного Хреста радять висунути з вікна авто яскраву тканину або ж прив’язати її до антени – це допоможе рятувальникам знайти авто в хуртовині.

Економте паливо

Якщо температура повітря дуже низька, тримайте автомобіль заведеним не більше ніж 10 хвилин на годину. Так можна буде підтримати температуру в салоні та зберегти паливо. Переконайтеся, що вихлопна труба чиста та не забита снігом – вихлопні гази можуть потрапити до салону.

Економте паливо / Фото Getty Images

Зберігайте тепло

У Червоному Хресті радять триматися разом з іншими в автомобілі – так краще зберігатиметься тепло при екстремальних морозах. Час від часу треба рухати руками та ногами та пити воду – це допоможе тримати організм у нормальному стані та температурі.

Зберігайте тепло / Фото Getty Images

Залиште сон на потім

Намагайтеся не спати в авто, якщо ви застрягли в бурі на тривалий період. Особливо експерти не рекомендують спати людям, які опинилися в автомобілі самі. Якщо в машині є інші пасажири, спіть по черзі та стежте один за одним – це може врятувати життя та не пропустити допомогу, яка може з’явитися у будь-який час.