Що станеться з тілом, якщо щодня присідати по 20 разів: пояснення тренера

Присідання – хороше рішення, щоб наростити м'язи ніг – квадрицепсів, підколінних сухожиль та литок, а також спосіб активізувати сідниці й м’язи спини. Але яка саме кількість присідань необхідна, щоб прокачати тіло та чи достатньо 20 присідань вподовж дня?

Присідання – чи не найприродніші рухи тіла. Тож не дивно, що саме вони ввійшли в список базових вправ з яких починають прокачувати ноги та сідниці. Регулярні присідання видаються простим способом підтримати тіло в тонусі, але чи згідні з цією думкою фітнес тренери?

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До щоденних тренувань у фітнес-середовищі відносяться по-різному: одні вважають, що такий режим збільшує ефективність, інші – рекомендують робити перерви для відновлення м'язів. Фітнес-тренер Станіслав Вахрушев виділив режим, який доцільніший при присіданнях та розповів чи зміниться тіло, якщо виконувати вправу щодня.

Чи буде ефект від невеликої кількості присідань



Чи буде ефект від 20 присідань / Фото Unsplash

Насправді все індивідуально. Звичайно, 20 присідань щодня – це небагато, відповідно ефект буде залежати від фізичних даних конкретної людини. Якщо ви ведете малорухливий спосіб життя та не тренуєтеся поза присіданнями, перші ефекти будуть помітні вже за декілька днів. Але якщо ви регулярно займаєтеся спортом – це не дасть помітних результатів.

Суть в тому, що 20 присідань в день будуть ефективними, поки організм не адаптується до фізичного навантаження. На це може піти кілька тижнів, але надалі вам доведеться збільшити навантаження.

Чи збільшиться витривалість тіла



Якщо ви не займалися спортом – присідання підвищать витривалість / Фото Pexels

Це теж залежить від фізичних даних. Плюс важливу роль відіграє ваш тип харчування. Якщо м'язову масу ви зможете збільшити, то витривалість збільшиться лише в тих, хто до цього зовсім не займався спортом. Якщо людина в хорошій фізичній формі, то таке навантаження не зможе продемонструвати результат.

Як збільшити ефективність присідань

Після того як тіло адаптується до навантаження, можна додавати нові елементи та вправи, трохи міняти підхід.

Для більшої ефективності присідань необхідно робити періодизацію навантажень, тренуватися за допомогою різного спортивного обладнання, збільшувати обсяг і інтенсивність вправ.

Варто пам'ятати, що рано чи пізно організм пристосовується до будь-якого навантаження. Тому, щоб зберігати прогрес, доведеться збільшувати інтенсивність.

Як збільшити навантаження – відео з каналу Blogilates