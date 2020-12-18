Як усунути всі проблемні зони за допомогою одного спортивного спорядження? Просто! Вам знадобиться скакалка та дві вільні руки. Додайте до цього комплекту регулярність і відмінний результат гарантовано!

Під час схуднення – наша основна задача полягає в створенні дефіциту калорій. Досягається це двома способами: збалансованою дієтою та інтенсивними фізичними вправами, повідомляє Корисно 24. Останнє якраз й передбачає кардіонавантаження, до яких відносяться стрибки на скакалці.

5 хвилин на день, присвячені стрибкам на скакалці, можуть кардинально змінити ваше тіло! Кожні 100 стрибків здатні спалити від 45–80 калорій. Точна цифра залежить від індивідуальних параметрів організму, адже чим більша ваша вага – тим більше енергії потрібно для одного стрибка.

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Техніка стрибків

Навіщо стрибати на скакалці / Фото Pixabay

Для початку підберіть скакалку відповідної довжини. Також потурбується про відповідний еластичний одяг. Жінкам, навіть з невеликими грудьми, знадобиться спеціальний фітнес-топ, який допоможе уникнути дискомфорту.

Коли всі організаційні моменти вирішено, переходьте до практики! Виконуючи стрибки, обов'язково:

Тримати спину необхідно рівно.

необхідно рівно. Повертати ручки скакалки за допомогою кистей рук.

Не використовувати "рухи від ліктя".

"рухи від ліктя". Приземляйтеся виключно на носочки.

Не обмежуйте себе стандартними рухами на двох ногах. Спробуйте також:

стрибки на одній нозі

стрибки вперед-назад, вліво-вправо;

біг на місці.

Що відбудеться з тілом через місяць таких тренувань

Оскільки під час стрибків на скакалці інтенсивно худнуть найпроблемніші частини тіла: сідниці, живіт, а також стегна й ікри ніг, за 1 місяць тренувань вам вдасться втратити 5 кг ваги. При цьому важливо поєднувати фізичне навантаження з правильним харчуванням та здоровим сном.



Як скакалка впливає на організм / Фото istockphoto

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