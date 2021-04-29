Що таке пілатес: особливості й 10 переваг для вашого здоров'я

Джерело:Greatist
Регулярні заняття пілатесу дають можливість покращити поставу, підвищити рухливість суглобів і хребта, усунути спазми в м'язах. Що таке пілатес, а також, де можна знайти онлайн-вправи для початківців – далі.
Пілатес – це комплекс вправ, спрямованих на розвиток, підтяжку і зміцнення м'язів. Тренування включають елементи розтяжки та детальне опрацювання глибоких м'язів. Крім цього під час занять з пілатесу ви слідкуєте за диханням, вивчаючи нові техніки для розслаблення.
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Ось декілька переваг пілатесу для вашого тіла та розуму.
Переваги пілатесу / Фото Rawpixel
Пілатес дасть змогу сконцентруватися на рухах. Ви зможете стежити за своїм диханням, поставою та положенням кожної частини тіла під час виконання вправ.
При регулярних заняттях пілатесом, дискомфорт, спровокований віком чи травмою, може зменшити свою інтенсивність. Утім, активність не рекомендується при переломах чи прееклампсії.
При дестабілізації хребта страждає ваша постава. Регулярні тренування з пілатесу можуть зміцнити усі слаборозвинені групи м’язів.
Переваги пілатесу / Фото Rawpixel
Заняття з пілатесу допоможуть скинути та підтримати здорову вагу. У 8-тижневому дослідженні, яке проходило за участю 37 жінок із зайвою вагою або ожирінням, пілатес виявився ефективним способом зменшити індекс маси тіла.
Фізичні вправи залучають нейромедіатори ендорфіни, які викликають відчуття задоволення. А сам комплекс рухів вважається чудовим відновлювальним тренуванням, яке допомагає розслабитися, зняти м’язову напругу та покращити настрій.
Тобто м’язи спини, живота та тазу, які необхідні для підтримки всього тіла.
Пілатес допомагає поліпшити кровообіг, що підвищує бадьорість.
Переваги пілатесу / Фото Rawpixel
Під час заняття ваше тіло та дихання синхронізуються з кожним рухом. Це підвищує концентрацію уваги, що позитивно впливає на всі сфери життя.
Дослідження показують, що пілатес покращує якість та глибину сну.
Як і йога, пілатес включає розтягування всього тіла. Це допомагає зберегти міцність м’язів та покращити гнучкість тіла.
Хочете отримати ці переваги для свого здоров'я? Розпочніть з онлайн-занять!
Пілатес для початківців – Відео з каналу The Balanced Life Pilates with Robin Long
Пілатес для всього тіла – Відео з каналу The Live Fit Girl
30 хвилин пілатесу – Відео з каналу Lottie Murphy