Що таке пілатес: особливості й 10 переваг для вашого здоров'я

Пілатес – це комплекс вправ, спрямованих на розвиток, підтяжку і зміцнення м'язів. Тренування включають елементи розтяжки та детальне опрацювання глибоких м'язів. Крім цього під час занять з пілатесу ви слідкуєте за диханням, вивчаючи нові техніки для розслаблення.

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Ось декілька переваг пілатесу для вашого тіла та розуму.

Розвиває усвідомленість



Переваги пілатесу / Фото Rawpixel

Пілатес дасть змогу сконцентруватися на рухах. Ви зможете стежити за своїм диханням, поставою та положенням кожної частини тіла під час виконання вправ.

Зменшує біль у попереку

При регулярних заняттях пілатесом, дискомфорт, спровокований віком чи травмою, може зменшити свою інтенсивність. Утім, активність не рекомендується при переломах чи прееклампсії.

Покращує поставу

При дестабілізації хребта страждає ваша постава. Регулярні тренування з пілатесу можуть зміцнити усі слаборозвинені групи м’язів.

Допомагає підтримувати вагу



Переваги пілатесу / Фото Rawpixel

Заняття з пілатесу допоможуть скинути та підтримати здорову вагу. У 8-тижневому дослідженні, яке проходило за участю 37 жінок із зайвою вагою або ожирінням, пілатес виявився ефективним способом зменшити індекс маси тіла.

Знімає стрес

Фізичні вправи залучають нейромедіатори ендорфіни, які викликають відчуття задоволення. А сам комплекс рухів вважається чудовим відновлювальним тренуванням, яке допомагає розслабитися, зняти м’язову напругу та покращити настрій.

Зміцнює основні м’язи

Тобто м’язи спини, живота та тазу, які необхідні для підтримки всього тіла.

Стрибок енергії

Пілатес допомагає поліпшити кровообіг, що підвищує бадьорість.

Покращує увагу



Переваги пілатесу / Фото Rawpixel

Під час заняття ваше тіло та дихання синхронізуються з кожним рухом. Це підвищує концентрацію уваги, що позитивно впливає на всі сфери життя.

Допомагає краще заснути

Дослідження показують, що пілатес покращує якість та глибину сну.

Покращує гнучкість

Як і йога, пілатес включає розтягування всього тіла. Це допомагає зберегти міцність м’язів та покращити гнучкість тіла.

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