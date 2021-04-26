Сезонність набору ваги – це факт. Взимку, наприклад, спостерігається різкий гормональний перепад, що провокує підвищений апетит та зниження мотивацій для тренувань. Паралельно зменшується кількість корисної та свіжої їжі, тому ми переходимо на швидкі вуглеводи.

Відтак, набір ваги, який припав на холодну пору року, – це природний процес, тому не варто впадати у відчай при виявленні жирових відкладень на боках. Існують ефективні способи, які допоможуть відновити стрункість, утім, тренери попереджують, що одних лише тренувань буде недостатньо.

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Чи можна позбутися від складок на боках за допомогою фізичних навантажень



Поява складок – це природний процес / Фото Pinterest

На жаль, дієвих вправ, націлений виключно на боки не існує. Локальне жироспалювання – це лише міф, в який хочеться вірити тим, хто шукає легких способів схуднення.

Як і у випадку з будь-якими проблемними ділянками, вам доведеться змінити раціон: дотримуватися балансу білків, жирів і вуглеводів, а також відстежувати кількість споживаних калорій.

Водночас, щоб спалювати жирову тканину, важливо витрачати значно більше енергії, ніж ви отримуєте з їжею. Добова кількість отримуваних та витрачених калорій повинна розраховуватися з врахуванням вашого типу активності, тривалості інтелектуальної роботи та ряду особливостей організму.

Як підтягнути прес

Основна функція прямого м'яза живота – утримання хребет у вертикальному положенні. Другорядні функції – це згинання корпусу. Тому будь-які модифікації таких вправ підуть вам на користь. Головне в цій справі – дотримуватися правильної техніки виконання.

Щоб під час тренування залучити прямий м'яз живота, необхідно згинатися так, щоб нижні ребра були спрямовані в бік тазу.

Які вправи не допоможуть позбутися від складок на боках

Вправи не можуть прибрати жир виключно на боках. В основному процес схуднення відбувається завдяки раціональному харчуванню та фізичним навантаженням на все тіло.

Що стосується конкретних вправ, не слід робити акцент на планці в статичному варіанті. Так посилюється внутрішньочеревний тиск, що в перспективі не дуже корисно для кровоносних судин. До того ж напруження м'язів живота і підкручення тазу може спровокувати появу поперекового лордозу (вигин хребта, звернений опуклістю вперед), що негативно позначиться на вашій поставі.

Обмеженням для вправ на м'язи живота може стати діастаз – розбіжність внутрішніх країв цих м'язів. В такому випадку тренування повинні бути максимально плавними та повільними, бажано – під наглядом тренера.