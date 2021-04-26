Як позбутися складок на боках: поради тренера
Сезонність набору ваги – це факт. Взимку, наприклад, спостерігається різкий гормональний перепад, що провокує підвищений апетит та зниження мотивацій для тренувань. Паралельно зменшується кількість корисної та свіжої їжі, тому ми переходимо на швидкі вуглеводи.
Джерело:"Чемпіонат"
Відтак, набір ваги, який припав на холодну пору року, – це природний процес, тому не варто впадати у відчай при виявленні жирових відкладень на боках. Існують ефективні способи, які допоможуть відновити стрункість, утім, тренери попереджують, що одних лише тренувань буде недостатньо.
Читайте також Як позбутися від болю в суглобах: 6 дієвих вправ
Чи можна позбутися від складок на боках за допомогою фізичних навантажень
Поява складок – це природний процес / Фото Pinterest
На жаль, дієвих вправ, націлений виключно на боки не існує. Локальне жироспалювання – це лише міф, в який хочеться вірити тим, хто шукає легких способів схуднення.
Як і у випадку з будь-якими проблемними ділянками, вам доведеться змінити раціон: дотримуватися балансу білків, жирів і вуглеводів, а також відстежувати кількість споживаних калорій.
Водночас, щоб спалювати жирову тканину, важливо витрачати значно більше енергії, ніж ви отримуєте з їжею. Добова кількість отримуваних та витрачених калорій повинна розраховуватися з врахуванням вашого типу активності, тривалості інтелектуальної роботи та ряду особливостей організму.
Як підтягнути прес
Основна функція прямого м'яза живота – утримання хребет у вертикальному положенні. Другорядні функції – це згинання корпусу. Тому будь-які модифікації таких вправ підуть вам на користь. Головне в цій справі – дотримуватися правильної техніки виконання.
Які вправи не допоможуть позбутися від складок на боках
Вправи не можуть прибрати жир виключно на боках. В основному процес схуднення відбувається завдяки раціональному харчуванню та фізичним навантаженням на все тіло.
Що стосується конкретних вправ, не слід робити акцент на планці в статичному варіанті. Так посилюється внутрішньочеревний тиск, що в перспективі не дуже корисно для кровоносних судин. До того ж напруження м'язів живота і підкручення тазу може спровокувати появу поперекового лордозу (вигин хребта, звернений опуклістю вперед), що негативно позначиться на вашій поставі.
Обмеженням для вправ на м'язи живота може стати діастаз – розбіжність внутрішніх країв цих м'язів. В такому випадку тренування повинні бути максимально плавними та повільними, бажано – під наглядом тренера.
Поділитися новиною