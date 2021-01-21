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На перший погляд, ці продукти здаються корисними, однак вміст солі, жиру та цукру в запропонованих сніданках, вказує на протилежне. Тож, що не так зі звичними для нас сніданками?

Пластівці



Чому не варто снідати пластівцями / Фото Pexels

Пластівці, "кульки", "зірочки" та інші продукти, які потрібно просто залити молоком, позиціюються виробниками, як найкращий варіант поживного сніданку для дітей та жінок, які прагнуть схуднути. Втім, єдиною перевагою цих продуктів є швидкість їх приготування.

Попри довгий перелік вітамінів і мікроелементів, які начебто містяться в сухих сніданках, вони приносять більше шкоди, ніж користі. Цей продукт виготовляють способом екструзії: всі інгредієнти подрібнюють до стану тонкого порошку і спресовують, надаючи шматочкам відповідної форми. До складу сухих сніданків входять борошно, крохмаль, цукор, а також велика кількість підсилювачів смаку, консервантів, ароматизаторів, емульгаторів та інших синтетичних добавок.

Регулярна поява таких продуктів в раціоні дитини може призвести до порушення обміну речовин, ожиріння, порушення роботи нирок, шлунка, кишечника та інших органів.

Каші швидкого приготування

Зернові культури з додаванням цукру містять багато вуглеводів та мало клітковини, що призводить до швидкого підвищення та стрімкого падіння рівня цукру в крові. Заява, опублікована Робочою групою з охорони навколишнього середовища (EWG) у 2014 році, стверджує, що люди, які вживають каші швидкого приготування, отримують приблизно 5 кілограмів цукру на рік.

Найкраще варити ранкову кашу з повноцінної крупи на основі молока або води. Це займе практично стільки часу, скільки й приготування швидкого варіанту. А, щоб підсилити смак, додайте в кашу сухофрукти, ягоди, горіхи, імбир, корицю чи ванілін.

Бекон



Чим небезпечний бекон / Фото Pexels

Хоча в м’ясі багато білка, оброблені продукти втрачають всі корисні властивості першопочаткового продукту. На зміну їм приходять насичені жири та холестерин. Дослідження показало, що ті, хто регулярно вживає велику кількість оброблених м'ясних продуктів, мають вищий (на 44%) ризик ранньої смерті.

Бутерброд з ковбасою

Це традиційний та швидкий сніданок, проте це не означає, що від цього він стає кориснішим.

Хліб з пшеничного борошна з вершковим маслом і ковбасними виробами (часто не найвищої якості) – це поєднання великої кількості "швидких" вуглеводів і шкідливих жирів. Щоб такий сніданок дійсно забезпечував організм енергією, а не відправлявся прямо в жирові відкладення, слід замінити основні інгредієнти. Корисний бутерброд повинен містити хліб з борошна грубого помелу, натуральне відварене м'ясо, свіжі овочі, зелень та сир.

Хліб з плавленим сиром



Чому небезпечно снідати плавленим сиром / Фото i Stock

Якщо ви вважаєте, що бутерброд з плавленим сиром менш шкідливий, ніж бутерброд з ковбасою, спішимо вас запевнити, що це абсолютно не так.

Плавлений сир практично повністю складається з жиру, а при цьому в ньому немає ані найменшого натяку на корисні властивості натурального продукту. Також важливо пам'ятати, що його виробляють з відходів сирного виробництва або сирів, які неможливо реалізувати через закінчення терміну придатності.

Випічка

Круасан, тістечко чи булочка з чашкою кави – це класика, яка теж не повинна входити у ваш ранковий раціон. Будь-які подібні солодощі є поєднанням "швидких" вуглеводів та жирів, при цьому вони місять масу калорій і мають високий глікемічний індекс. Такий сніданок не усуває голод, проте сприяє набору зайвих кілограмів.

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Сік

Більшість фруктових та ягідних соків виготовляються за допомогою додавання води до сухої маси. На жаль, цим справа не обмежується: в пакетовані соки кладуть багато цукру, лимонну кислоту та інші консерванти. Замість фруктової м'якоті в продукт нерідко додають пектин або відходи цукрового буряка. Зрозуміло, що продукти такого роду не можуть бути корисними.

Свіжовичавлені фруктові соки дійсно містять масу необхідних організму речовин. Однак вживати такі напої натщесерце небезпечно, оскільки органічні кислоти, що входять до їх складу, подразнюють слизову оболонку шлунка.