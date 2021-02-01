Блогерка снідала вівсянкою впродовж 2-х місяців і ось як це вплинуло на її організм

Вівсянка – неймовірно поживна їжа, наповнена важливими вітамінами, мінералами та антиоксидантами. Крім того, у порівнянні з іншими кашами, вони містять багато клітковини та білка. Чи зможе це унікальне поєднання компонентів вплинути на наше здоров'я, якщо вживати вівсянку кожного дня? Розповідаємо!

Джерело: Чемпіонат

Один з головних принципів здорового харчування – збалансований сніданок. Те, що ми споживаємо вранці повинно забезпечувати організм енергією та дарувати відчуття ситості. І найкраще для цього підходять повільні вуглеводи.

Читайте також: Що трапиться з організмом, якщо відмовитися від вживання води

Вівсяна каша містить 20% денної норми білка і клітковини. Враховуючи цей факт, хорватська блогерка Івона Павічіч вирішила провести експеримент та снідати виключно вівсянкою. Розповідаємо до яких висновків вона дійшла через 2 тижні експерименту.



Що трапиться з організмом, якщо снідати лише вівсянкою / Фото Pexels

Вівсянка допомагає позбутися від тяги до солодкого

До експерименту Івона вважала себе фанаткою десертів: вона не могла уявити початок свого робочого дня без дози цукру. Однак приплив сил та покращений настрій, викликані солодощами, демонстрували тимчасовий ефект та в довготривалій перспективі – провокували вироблення звички від цукру.

Тож, змінюючи харчування, Івона вирішила, що її сніданок повинен бути красивим, здоровим та хоч трохи солодким. Вибір блогерки зупинився на вівсяній каші. Таким чином вона не тільки вирішила перебудовувати свій раціон, але й почала врегульовувати рівень цукру в крові без різких перепадів інсуліну. Через 2 місяці сніданків вівсянкою дівчина перестала зловживати солодощами протягом дня.

Каші швидкого приготування – не корисно

Після того як Івона визначилася з ранковою стравою, залишилося ще одне питання: який вид вівсяних пластівців корисніший? Вівсяні пластівці забирають більше часу на приготування, при цьому магазинні крупи швидкого приготування передбачають просте запарення за допомогою окропу. Втім, блогерка все ж вбрала перший варіант. В натуральну кашу вона вирішила не додавати цукор та замінити його ягодами, фруктами і корицею.

Вівсянка на сніданок сприяє нормальному обміну речовин

Вибираючи кашу, зверніть увагу на склад: в ній повинні бути тільки вівсяні пластівці, без ароматизаторів, підсолоджувачів, солі та інших добавок. Найдовше та найкраще зберігаються пластівці в герметичній непрозорій упаковці. Хороші вівсяні пластівці мають білий або кремово-жовтий відтінок, в них немає великої кількості темних вкраплень, лушпиння та інших сторонніх домішок.



Вівсянка заряджає енергією / Фото Pexels

Вже через кілька днів після початку експерименту Івона стала відчувати себе енергійнішою та більш ситою впродовж першої половини дня.

Я відмовилася від шоколадних пластівців, пончиків, круасанів, солодких коктейлів і почала снідати правильно. Через це я справді відчувала себе ситою аж до обіду. Після вівсянки мені більше не потрібно було перекушувати чим-небудь до наступного прийому їжі.

Дівчина розповідає, що її обмін речовин буквально ожив і через кілька тижнів вона почала худнути. Звичайно, експеримент виключав шкідливі продукти протягом усього дня, а не тільки на сніданок. Результат був вартий того: Івона скинула 3 кілограми за два місяці.

На що ще звернути увагу



Вівсянка на сніданок покращує травлення / Фото Pexels

Корисні речовини та низька калорійність

Аналогічний експеримент буде корисним багатьом з нас. І доказом цього є навіть склад вівсяної каші. Половина склянки пластівців (78 грамів) містить:

Марганець: 191% від добової норми;

Фосфор: 41% від добової норми;

Магній: 34% від добової норми;

Мідь: 24% від добової норми;

Залізо: 20% від добової норми;

Цинк: 20% від добової норми;

Фолієва кислота: 11% від добової норми;

Вітамін B1 (тіамін): 39% від добової норми;

Вітамін B5 (пантотенова кислота): 10% від добової норми;

Кальцій, калій, вітамін B6 (піридоксин) та вітаміну B3 (ніацин).

При такому неймовірному складі, одна порція вівсянки – це лише 303 калорій!

Зниження рівня холестерину

Вівсянка містить бета-глюкан – різновиду розчинної клітковини. Він частково розчиняється у воді та утворює густий гелеподібний розчин у кишечнику. Його регулярне вживання:

знижує рівень ліпопротеїнів низької щільності та загального рівня холестерину,

знижує рівень цукру в крові,

збільшує ріст корисних бактерій у травному тракті.

Усунення закрепів

Дослідження показують, що вівсяні висівки допомагають полегшити закреп у людей похилого віку. Ще один експеримент показав, що 30-літні пацієнти, які вживали їжу з вмістом вівсяних висівок протягом 12 тижнів перестали скаржитися на проблеми шлунково-кишкового тракту. Навіть більше – 59% цих пацієнтів змогли припинити вживання проносних препаратів після 3-місячного дослідження.

Тож щоденне вживання вівсяної каші – найкраще рішення. А, щоб корисний продукт не набрид за короткий час – спробуйте різні варіації його приготування.