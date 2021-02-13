Що трапиться з тілом, якщо робити вправу велосипед щодня

Джерело:Lifehacker
Велосипед – це проста вправа, яка допомагає прокачати прес та стегна. Вона не вимагає обладнання та хорошої фізичної підготовки, може виконуватися як самостійне тренування, так і в комплексі з іншими навантаженнями.
Оскільки м'язи преса відновлюються досить швидко, ви можете займатися кожен день, поступово тренуючи своє тіло. Регулярна практика зробить ваше тіло рельєфнішим, допоможе накачати прес та забезпечить здорову спину.
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Про переваги, техніку виконання та помилки – далі.
Американська рада з фізичних навантажень вирішила вияснити, які навантаження на прес виявляться найбільш ефективними. Щоб виміряти точні показники, експеримент проводився за допомогою електроміографії. Дослідники визначали електричний потенціал в задіяних м'язах та на підставі цього робили висновок про інтенсивність їх напруження.
Виявилося, що вправа велосипед займає друге місце за активізацією м'язів (одразу після підйому ніг у висі), сприяє навантаженню на косі м'язи живота та найкраще прокачує прямий м'яз, який відповідає за кубики на пресі.
Тож, регулярно виконуючи велосипед, ви зможете легко та швидко накачати прес без зайвих навантажень.
Якщо ви зміцнюєте м'язи пресу, ви покращите поставу та знизите шанс, що вас турбуватимуть болі в спині та попереку. Для повноцінної профілактики, тренери рекомендують поєднувати велосипед з підйомом рук і ніг, лежачи на животі.
Оскільки щоденне виконання велосипеда зміцнює м'язи та покращує поставу, візуально ви виглядатимете підтягнутішими. Однак варто розуміти, що одна вправа на прес не допоможе спалити жир в ділянці талії та не зможе усунути кількість калорій, необхідну для ефективного схуднення. Тож, якщо ви мрієте про плоский живіт та підтягнуте тіло, – додайте до велосипеда й інші тренування та дотримуйтеся принципів правильного харчування.
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Як виконувати велосипед – Відео з каналу Howcast
Неправильна техніка виконання вправи не тільки знижує ефект, але й може стати причиною болі шиї та спини.