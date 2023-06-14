Руйнують тіло після 30 років: уникайте цих харчових звичок

30 років зазвичай є періодом розквіту. Та це ще й важливий час для того, щоб почати формувати здорові звички і звикнути до щоденної турботи про себе, зокрема до збалансованого й корисного раціону.

Попри це, після 30 ви можете відчути зміни щодо здоров'я серця, кісток, м'язової тканини чи жирових відкладень. Щоб не мати проблем, потрібно уникати наступних харчових звичок.

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Які харчові звички негативно впливають на людський організм

Обмаль кальцію чи вітаміну D

Ці дві речовини допоможуть тримати у тонусі вашу кісткову тканину. Кальцій потрібен організму для зміцнення і розвитку кісток, а вітамін D захищає при переломах і запаленнях. Недостатнє споживання цього може підвищити ризик остеопорозу й переломів. Вживати треба молочні продукти, листову зелень, чорнослив і молоко. Також треба отримувати достатню кількість сонячного світла чи приймати добавки з вітаміном D.

Мало турботи про серце і кишківник

Зосередження уваги на цільнозернових продуктах, "хороших" жирах, фруктах, овочах і жирній рибі може допомогти підтримати здоров'я серця, а проактивний підхід до підтримки серця ще до настання менопаузи – мудра ідея,

– каже дієтологиня Лорен Манакер.

Клітковина є дуже важливою у цьому процесі. Вона може зменшити рівень холестерину, знизити кров'яний тиск і допомогти впоратися із запаленням в організмі. А ще ця речовина є важливою для здоров'я кишківника. Їсти потрібно ківі, топінамбур, овес, банани, бобові та горіхи.



Харчуйтесь правильно завжди, особливо після 30 / Фото Pexels

Споживання доданого цукру

Важливо контролювати, скільки цукру ви споживаєте. Перехід на вуглеводи з низьким глікемічним індексом, а також вибір вуглеводів, які містять певний тип пребіотика під назвою резистентний крохмаль, може сприяти як кращій регуляції рівня цукру в крові, так і підвищенню чутливості клітин до інсуліну, що в сукупності може допомогти вам зберегти стрункість і запобігти будь-яким негативним наслідкам метаболізму з віком.

Уникати треба білий хліб, хлібобулочні вироби з рафінованим цукром, крекери, солодкі пластівці тощо. Їсти рекомендовано коричневий рис, вівсяні пластівці, листову зелень і цільнозерновий хліб.

Бурхливі гулянки, як у 20

Варто пам'ятати, що будь-яка доза алкоголю – шкідлива. А якщо ви вирішили пригадати свої студентські вечірки, то це недобре, адже споживання надмірної кількості алкоголю пов'язане зі збільшенням ваги, серцево-судинними захворюваннями та іншими метаболічними розладами.

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Недостатньо білка

М'язова тканина змінюється після 30 років, тож треба їсти продукти з високим вмістом білка. На допомогу прийдуть грецький йогурт, бобові та сочевиця, яйця, сир, тофу, риба, нежирне м'ясо й птиця. Вони гарантуватимуть, що ви будете ситими й водночас підтримуватимете м'язову масу.