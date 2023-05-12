Правильне харчування дозволяє почуватись енергійнішим та працездатнішим, покращує сон, знижує ризик появи діабету чи виникнення інсульту/інфаркту. Одним словом, користі чимало. Тому читайте про міфи, щоб почати їсти здорово прямо вже.

Читайте також За скільки годин до сну треба їсти

Відомі міфи про здорове харчування

Потрібні маленькі порції

Це неправда, адже за такого раціону люди не розуміють, коли справді голодні. Це порушує метаболічний обмін. Ідеально харчуватись тричі на день нормальними порціями. Якщо бажаєте перекусити, надайте перевагу, наприклад, горішкам.

Це дорого

Мабуть, один із найпоширеніших міфів. Одразу в голові з'являються малюнки лосося з авокадо щодня. Низку по-справжньому дорогих продуктів можна замінити дешевшими відповідниками: кіноа на гречку, насіння чіа на льон, горіхи на насіння гарбуза чи соняха. Також варто їсти хек, курячі гомілки та інші білкові продукти.



Намагайтесь харчуватись правильно / Фото Pexels

Це інтервальне харчування

Не можна це прирівнювати, адже воно заборонене особам до 18 років, вагітним жінкам і тим, які годують грудьми, які мають аритмію, недостатню масу тілу, проблеми з ШКТ чи інші хвороби, адже це може призвести до загострення проблеми. Головна мета здорового харчування – задоволення індивідуальних потреб кожного організму правильною їжею.

Апетит = спрага

У людини може бути зневоднення, а вона думає, що їй хочеться зʼїсти фруктів або чогось соковитого. Насправді порушенням може бути неправильний водний баланс, що й викликає зневоднення, і, як наслідок – неправдиве відчуття голоду. Важливо зберігати водний баланс протягом дня, а це щонайменше 30 мілілітрів чистої води на 1 кілограм маси тіла,

– наголошує нутриціологиня Олена Метельська.

Треба пити соки

У соках величезна кількість фруктози, що майже не містить клітковини. Краще замінити їх на цільні фрукти. Також організм скаже вам "дякую", якщо ви будете вживати фреші.