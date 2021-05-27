Коли ми зосереджуємось на регулярному здоровому та збалансованому харчуванні, наше тіло починає тягнутися до здорової їжі, – розповідає дієтологиня Тріста Бест, – насамперед це пов'язано з тим, що організм починає усвідомлювати, яка їжа підживлює його та покращує функціонування.

Бест зазначає, що цей процес – наслідок нейропластичності. Мозок вибудовує нові звички, якщо повторювати певні ритуали впродовж тривалого часу. Це підтверджує й дослідження, опубліковане в журналі Neural Plasticity. Згідно з ним, перехід на правильне харчування здатне змінити поведінкові патерни людини на більш здорові.

Коли ми регулярно харчуємось здоровою їжею і відчуваємо позитивні ефекти від такого способу життя, мозок намагається уникати речей, які шкодять організму, – розповідає Бест.



Ви навчитеся робити здоровий вибір / Фото Pexels

Тривала відмова від оброблених продуктів, може викликати антипатію до шкідливої їжі. З часом ви почнете помічати, що вони занадто солодкі чи солоні. Це й допоможе уникати їх,

– розповідають експерти ресурсу Testing.com.

Ви матимете кращий вигляд

Наше тіло – це фабрика, яка функціонує завдяки харчовій енергії, вітамінах, мінералах, рідині та антиоксидантах, – додає дієтологиня Бренда Браслоу.

Тож не дивно, що ми маємо кращий вигляд, коли отримуємо повноцінне харчування. Збалансований раціон дозволяє тілу отримати всі необхідні компоненти та виглядати більш здорово. По-перше, це проявиться на шкірі, зубах, нігтях та волоссі. По-друге, здорове харчування має переваги для серця, артерій, шлунково-кишкового тракту. А відсутність дискомфорту, як відомо, теж проявляється на зовнішності людини.

У вас покращиться сон

Регулярне споживання здорових продуктів впливає на безліч аспектів вашого життя. Швидше за все, після кількох тижнів збалансованого раціону, у вас стабілізується енергія, покращиться сон, ви швидше відновлюватиметеся після тренувань,

– розповідає Сара Шліхтер з Bucket List Tummy.

Зменшиться рівень запальних процесів



У вас зменшаться запальні процеси / Фото Pexels

Кожен дієтолог, який розповідає про правильне харчування, зазначає, що при переході на новий раціон, ви зіткнетеся зі зменшенням запальних процесів. Це пов'язано з тим, що більшість корисних продуктів вважаються протизапальними. Harvard Health зазначає, що дієта, яка обмежує вживання оброблених продуктів, допомагає зменшити запалення, яке корелює з високим ризиком хронічних захворювань.

Ви покращите стан кишківника

Здорове харчування підтримує вашу травну систему та допомагає уникнути здуття живота і дискомфорту,

– говорить Шеннон Генрі з EZCare Clinic.

Дослідження, опубліковане Nature Metabolism, розглядало стан кишечника 9000 учасників і виявляло, що здорове харчування напряму пов’язано зі здоровим мікробіомом кишечника.

Ви подовжите відчуття ситості

Ніхто не любить відчувати голод після їжі. Тому варто переконатись, що на вашій тарілці є всі необхідні макроелементи, які пролонгують ситість. Переконавшись, що ви вживаєте достатньо білка, вуглеводів, багатих клітковиною та корисних жирів, ви зможете їсти за графіком та уникати нездорових перекусів.

Спробуйте наповнити половину тарілки овочами або фруктами, чверть тарілки нежирним білком та додати клітковину з оливковою олією чи авокадо.

Ви почуватиметеся щасливішими