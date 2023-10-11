Певно, хоча би раз за життя ви опинялися у цій неприємній ситуації, коли при вас не опиняється штопора у потрібний момент. Проте якщо ви маєте виделку, черевик та запальничку, ситуацію ще можна врятувати. Про те, як це зробити, розповів досвідчений сомельє Ганс Хольцманн.

Цікаво Ось як правильно гострити ножі: про це потрібно знати

Всуньте пробку в пляшку

Експерти з вина знають, що найпростіший спосіб відкрити напій без штопора – просто проштовхнути пробку всередину пляшки. Для цього вам знадобиться викрутка або щось міцне та вузьке. Потім ви можете скористатися молотком та просто вдарити по цьому предмету, щоб пробка прослизнула вниз по горлу пляшки.

Ви також можете використати ніж чи тупу сторону ложки чи виделки. Втім, приготуйтеся до того, що через тиск ваше вино може злегка розбризкатися. Та навіть попри це проштовхування пробки – найбільш надійний і безпечний спосіб відкоркувати вино.

Витягніть пробку з допомогою тепла

Цей спосіб вже дещо складніший і більш ризикований. Для нього вам знадобиться вогонь (чудово підійде звичайна запальничка). Якщо ви нагрієте пляшку біля місця, де кріпиться пробка, тепло виштовхне її назовні.

І хоча цей метод досить часто використовують для відкривання пляшок, сомельє Ганс Хольцманн радить робити це на вулиці, і при цьому направити верх пляшки трохи вбік від вашого тіла, щоб уникнути потенційних травм.



Відкоркувати вино можна за допомогою вогню / Фото Pexels​

Вдарте пляшку в черевиці об стіну

Якщо попередні способи не спрацювали, ви можете перейти до цього екстремального варіанту. Для цього вам знадобиться звичайний черевик, і пляшку помістіть у його отвір дном донизу. Потім підніміть пляшку, поверніть її боком, і підошвою черевика вдарте об стіну.

Зробити це доведеться кілька разів, поки пробка не вилетить від тиску. Втім, ви спершу маєте переконатися, що ваша пляшка досить міцна і не розіб'ється від удару. Окрім того, цей метод краще випробовувати також на вулиці, адже він може створити чимало безладу.

Відкрийте пляшку старою виделкою

Можливо, ви намагалися відкрити пляшку з вином за допомогою ножа, та виделка підійде для цього завдання набагато краще. Тож якщо у вас є старий і непотрібний столовий прибор, ви можете відламати у виделки зовнішні зубці, а два середні встромити у пробку, закрутити виделку та витягти її.

Цей спосіб спрацює набагато краще, і таким чином ви отримаєте довговічний саморобний штопор.