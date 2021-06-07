Неалкогольна жирова хвороба печінки може безсимптомно прогресувати впродовж тривалого часу. Перші ознаки хвороби проявляються лише тоді, коли печінка буде серйозно пошкоджена. Дієтологи пояснюють, що печінка виконує захисні, знешкоджувальні та видільні функції, утім, надмірний вміст жиру в організмі може призвести до порушення роботи органу.

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Більшість людей дізнаються про порушення лише під час планового огляду в лікаря, коли аналіз крові виявить надмірну активність ферментів. Захворювання найчастіше спричинено неправильним харчуванням: все, що ви їсте від пончиків до солодких коктейлів може вплинути на роботу печінки. Крім цього роботу органу порушує неврегульоване застосування лікарських засобів.

Пропонуємо ознайомитися зі списком продуктів, які найбільш небезпечні для роботи печінки. Спробуйте зменшити їх вживання, щоб уникнути розвитку НАЖХП.

Цукор і солодкі напої



Сік містить надмірну кількість цукру / Фото Pexels

Найбільше джерело цукру – соки, газовані та спортивні напої, десерти, морси, цукерки, молочний шоколад, молочні десерти. Цукор і кукурудзяний сироп, які не встигають використатися організмом, зберігаються у вигляді надлишкового жиру в клітинах печінки.

Рафіновані вуглеводи

Печиво, торти, рогалики, пампушки, кекси й випічка виготовляються із зерна, яке пройшло багатоступеневе очищення. Білий хліб, гамбургери, тісто для піци та булочки для хот-догів, макаронні вироби, крекер в переважній більшості виготовляються з очищеного білого борошна без клітковини та з додаванням цукру. Сьогодні відомо, що вживання цих продуктів підвищує рівень цукру в крові та може призвести до інсулінорезистентності, яка вважається основною причиною жирової інфільтрації печінки.

Дієтологи сходяться на думці, що найкращий спосіб профілактики в такому разі – налагодити систему харчування, наближену за складом продуктів до середземноморської дієти.

Оброблені харчові продукти



Цукор, сіль та рафіновані вуглеводи – найбільші вороги печінки / Фото Pexels

Картопляні чипси, сухі сніданки, супи швидкого приготування, заморожені обіди, страви з майонезом та їжа, розігріта в мікрохвильовці містять не тільки рафіновані вуглеводи й цукор, але й велику кількість солі. Більшість досліджень стверджує, що надмірне вживання натрію може призвести до високого ризику пошкодження печінки й фіброзу.

Червоне м'ясо

Червоне м'ясо та інші продукти з високим вмістом насичених жирів (наприклад, незбиране молоко і сир) теж пов'язані з неалкогольною жировою хворобою печінки.

Дослідження, проведене у 2020 році показало, що дієта з високим вмістом насичених жирів впливає на збільшення рівню тригліцеридів в печінці.

Алкоголь



Алкоголь – основний фактор, що провокує хвороби печінки / Фото Pexels

Навіть помірне вживання алкоголю може викликати додаткове накопичення жиру в печінці. Гепатологи рекомендують повністю уникати вживання алкоголю пацієнтам з НАЖХП.