Якщо ви настільки втомлені та виснажені, що навіть рецепти в одній каструлі здаються вам надто складними та неприємними, ви можете поєднати деякі з ваших улюблених закусок, щоб приготувати збалансовану їжу. Про те, як саме це зробити, розповіла дієтологиня Емі Шапіро.

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Цілозернові крекери + сир + насіння чіа

Якщо ви хочете розпочати свій день чимось вершковим та пікантним, вам варто спробувати цю просту закуску, яка прямо хрумтить у роті. І, окрім того, що вона дуже смачна, ця їжа дасть вам чимало енергії та корисних речовин.

Цілозернові крекери багаті на клітковину, а в сирі можна знайти чимало білка та трохи жиру. Натомість насіння чіа поглинає воду та виростає у десять разів більше, коли потрапляє до вашого шлунка. Після такої їжі ви почуватиметеся досить ситими, а також у чіа є багато клітковини, тож ваше травлення трохи сповільниться.

Грецький йогурт + ягоди + горіхи

За словами Емі Шапіро, у грецькому йогурті є не тільки пробіотики, які надзвичайно корисні для кишківника, але також і приблизно 14 грамів білка всього на одну порцію.

Поєднайте це з клітковиною в ягодах і здоровим жиром з горіхів, і ви зможете залишатися ситими годинами. Тільки обов’язково додайте принаймні дві столові ложки горіхів, щоб отримати корисний жир,

– поділилася дієтологиня.

Підсмажені цілозернові вафлі + скибочки банана + арахісове масло

Якщо ви хочете перекусити чимось солодким, цілозернові вафлі підійдуть просто ідеально, особливо якщо ви доповните їх поживним бананом та арахісовим маслом з кремовою і м'якою текстурою.

Це поєднання дасть вам постійний приплив енергії та достатню кількість здорових вуглеводів та клітковини.

Скибочки яблука + цілозернові крекери + горіхове масло

Цей перекус вже можна вважати класичним, і він чудово підійде як для дорослих, так і для дітей. Горіхове масло може забезпечити ваш організм ситними корисними жирами та білком, а у яблуку та цілозернових крекерах є корисна клітковина, що допомагає ефективно тамувати голод.

Яблука містять близько 5 грамів клітковини, тож якщо ви поєднаєте це з корисним для серця жиром, як-от порція горіхового масла, і отримаєте клітковину з крекерів, ви залишатиметеся ситими годинами,

– пояснила Емі Шапіро.



Перекуси з яблуками можуть дати вам потрібну клітковину і вітаміни / Фото Pexels

В'ялена яловичина + мигдаль + сухофрукти

Якщо вам більше подобаються м'ясні закуски, то яловичина стане чудовим варіантом. Та для того, щоб тримати у балансі білки, жири та вуглеводи, вам варто додати до неї горіхи та сухофрукти. Так ви отримаєте і потрібну клітковину і відчуватимете себе ситими та енергійними протягом всього дня.