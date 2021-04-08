Що їсти, щоб покращити настрій: 7 продуктів з триптофаном

Позитивний настрій – це наслідок здорового рівню серотоніну. При його балансі ми почуваємося спокійніше, зосередженіше та менш тривожно. Наш кишечник виробляє 90% серотоніну, тож не дивно, що їжа, яку ми їмо, впливає на наш настрій.

Дослідження свідчать, що низький рівень серотоніну пов’язаний з депресією, що своєю чергою негативно впливає на сон та апетит. Одним зі способів підвищити рівень "гормону радості" – вживати триптофан. Якщо коротко – це амінокислота, яка регулює функцію ендокринної системи та сприяє виробленню серотоніну. Вона не синтезується організмом людини, а надходить з їжею. Добова потреба дорослої людини становить 0,25 грама (3,5 міліграми на кілограм маси тіла), дітей до 7 років – 1 грам.

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Люди з депресією часто стикаються з проблемою дефіциту триптофану. Один зі способів, які здатні розв'язати цю проблему, – включення в раціон їжі, яка містить незамінну амінокислоту.

М'ясо птиці



Джерела триптофану / Фото Pexels

М’ясо птиці виділяється з-поміж інших продуктів саме високим вмістом білка, який є стимулятором для надходження триптофану. Попри те, що індичка чи курятина можуть провокувати сонливість, експерти вважають, що справа не в самих стравах, а в розмірах порцій. Зменшивши їх, ви відчуєте позитивні ефекти страви.