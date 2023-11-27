Як прокидатися зранку легко: 8 порад, якими ви захочете скористатися

Якщо ви вже починаєте відчувати зимову хандру і вам важко прокидатися зранку, бо у вас немає натхнення та сил, то радимо скористатися кількома порадами, які допоможуть подолати виснаження.

У зимову пору нам важче прокидатися зранку, а низька температура і темний ранок за вікном викликають у нас спокусу ще довше полежати в ліжку. Втім, якщо ви спробуєте змінити свій звичний ранок, то зможете почати свій день енергійно.

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Пийте більше рідини перед сном

Гідратовані клітини функціонують активніше, сприяючи спокійному сну, тому випийте ввечері склянку води. Однак багато води пити не варто, оскільки зранку можуть бути набряки на обличчі.

Створіть затишне середовище для сну

Ваша спальня повинна бути для вас комфортною, а ліжко – місцем відпочинку та спокою. Не засинайте у неприбраній кімнаті, міняйте постільну білизну та провітрюйте спальню перед сном.

Ранкова зарядка

Візьміть за звичку кожного ранку робити зарядку. Це розганяє кров та допомагає позбутися ранкової сонливості.



Не забувайте про ранкову зарядку / Фото Beauty HUB

Відкривайте штори

Як тільки прокинетеся – відкрийте штори, щоб впустити в кімнату природне світло. Воно допомагає регулювати циркадний ритм, даючи сигнал організмові про те, що час прокидатися.

Медитація

Після того, як прокинетеся – виділіть час на медитацію. Це очистить ваш розум та задасть позитивний тон на увесь день.

Теплий душ

Прийом душу зранку допоможе відчути себе бадьрішими та в кращому настрої зустріти новий день.

Поживний сніданок

Мішки під очима – не лише естетична проблема. В деяких випадках вони є симптом захворювань. А це означає, що для їхнього лікування необхідна активація процесів дренажу та дезінтоксикації. Перейдіть за посиланням , щоб дізнатися, як запустити цей процес.

Ви повинні зранку обов’язково снідати. Обирайте продукти, які багаті на білок і складні вуглеводи. Вони забезпечать вам енергію впродовж всього ранку.

Встановіть постійний графік сну

Постарайтеся дотримуватися постійного графіка сну. Це допоможе вам легше прокидатися, а ще у вас буде врегульований час на сон.