Как просыпаться с утра легко: 8 советов, которыми вы захотите воспользоваться

Если вы уже начинаете чувствовать зимнюю хандру и вам трудно просыпаться утром, потому что у вас нет вдохновения и сил, то рекомендуем воспользоваться несколькими советами, которые помогут преодолеть истощение.

В зимнее время нам труднее просыпаться утром, а низкая температура и темное утро за окном вызывают у нас соблазн еще дольше полежать в постели. Впрочем, если вы попытаетесь сменить свое привычное утро, то сможете начать свой день энергично.

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Пейте больше жидкости перед сном

Гидратированные клетки функционируют более активно, способствуя спокойному сну, поэтому выпейте вечером стакан воды. Однако много воды пить не стоит, поскольку с утра могут быть отеки на лице.

Создайте уютную среду для сна

Ваша спальня должна быть для вас комфортной, а кровать – местом отдыха и спокойствия. Не засыпайте в неубранной комнате, меняйте постельные принадлежности и проветривайте спальню перед сном.

Утренняя зарядка

Возьмите за привычку каждое утро делать зарядку. Это разгоняет кровь и помогает избавиться от утренней сонливости.



Не забывайте о утренней зарядке / Фото Beauty HUB

Открывайте шторы

Как только проснитесь – откройте шторы, чтобы впустить в комнату естественный свет. Оно помогает регулировать циркадный ритм, давая сигнал организму о том, что пора просыпаться.

Медитация

После того как проснетесь – выделите время на медитацию. Это очистит ваш разум и даст положительный тон на весь день.

Теплый душ

Прием душа утром поможет почувствовать себя бодрее и в лучшем настроении встретить новый день.

Питательный завтрак

Мішки під очима – не лише естетична проблема. В деяких випадках вони є симптом захворювань. А це означає, що для їхнього лікування необхідна активація процесів дренажу та дезінтоксикації. Перейдіть за посиланням , щоб дізнатися, як запустити цей процес.

Вы должны с утра обязательно завтракать. Выбирайте продукты, богатые белком и сложными углеводами. Они обеспечат вам энергию на протяжении всего утра.

Установите постоянный график сна

Постарайтесь соблюдать постоянный график сна. Это поможет вам легче просыпаться, а еще у вас будет урегулированное время на сон.