Не вся корисна їжа обов'язково має бути не смачною. Ці смаколики, які чудово доповнять сніданок чи зіграють роль перекусу, стануть вашими улюбленими.

Цікаво Клітини та енергія: все, що треба знати про їхній взаємозв'язок

Горіхи, які допоможуть схуднути

Бразильські горіхи

Ці продукти бразильського походження стануть справжнім енергетичним бумом у вашому раціоні. Унікальний смак та гладка масляниста текстура варті вашої уваги та калорій, які принесуть організму. А все завдяки поживним речовинам, зокрема мінералу селену.

Один бразильський горіх може забезпечити понад 100% референтної добової норми споживання селену. Він є важливою поживною речовиною для оптимальної роботи щитовидної залози та метаболізму. Погане функціонування щитовидної залози може призвести до проблем із втратою ваги,

– пояснює дієтологиня Пауліна Лі.

Волоські горіхи



Горіхи допоможуть вам схуднути / Фото Pexels

Ці горіхи здобули особливу популярність на теренах України. Плоди горіхового дерева, загорнуті у лушпиння, доступні як сирі, так і смажені, солоні чи несолоні. Вони також відомі і своїм багатим складом, адже містять чимало жирів, білків і клітковини. Користь вашій талії принесуть і омега-3 жирні кислоти, які допоможуть зменшити запалення. А антиоксиданти з поліфенолів будуть боротися з окислювальним стресом, нейтралізуючи вільні радикали.

Мигдаль

Мигдаль став популярний завдяки своєму унікальному смаку, але цей горішок варто додати у раціон і через корисні властивості. У складі ви знайдете багато антиоксидантів, вітаміну Е, білка та клітковини. Виробники створили чимало цікавих продуктів, продаючи горіхи подрібненими, у вигляді пластівців, мигдального борошна чи навіть молока.

Мигдаль може сприяти здоров'ю кишківника, підтримуючи ріст корисних кишкових бактерій, включаючи види біфідобактерій і лактобактерій. Більш оптимальне здоров'я кишківника та збалансований мікробіом можуть зменшити резистентність до інсуліну та запалення, пов'язані з ожирінням,

– пояснює експертка з харчування.

Не варто боятися запалення: як працюють захисні механізми організму та чому ібупрофен, парацетамол або аспірин не вирішують питання, дізнайтесь у нашому матеріалі.

Фісташки

Цей вид горішків сподобається вашій талії найбільше: він є найменш калорійним і нежирним. Однак у складі можна знайти чималу кількість поживних речовин, жиру, клітковини та білка. Ці компоненти допоможуть вам довго залишатись ситими. Дієтологиня каже, що очищення фісташок від шкаралупи розтягує процес перекусу, що дозволить швидше відчути насичення та уникнути переїдання.