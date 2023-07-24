"Сьогодні модно шукати "здорові" альтернативи звичним продуктам: якщо хліб, то без дріжджів, якщо підсолоджувач, то сироп агави, якщо паста – то безглютенова. Такий підхід виправданий не завжди – радше це якась гейміфікація процесу", – розповіла дієтологиня Наталія Самойленко в інтерв’ю Vogue.

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Тут важливо розуміти, що не всі "синоніми" до продуктів є здоровими. Часто ми навіть не розуміємо, що насправді вживаємо калорійні "бомби".

Фреш

У фрешах вилучені всі корисні речовини разом з клітковиною. У надлишку залишається лише глюкоза й цукор, порожні калорії.

"Норма клітковини для людини в день – щонайменше 30 грамів", – зазначила нутриціологиня, консультантка з питань харчування Анастасія Голобородько.

Тож не варто нехтувати клітковиною у вигляді м’якоті апельсина, яблука, моркви або селери – краще спожити їх у первозданному вигляді.



Шкідлива їжа, яка погано впливає на організм / Фото з YamDiet

Сухофрукти

Вживати сухофрукти (фініки, курагу, родзинки тощо) як перекус – типова помилка всіх, хто слідкує за фігурою. Важливо пам’ятати, що сухофрукти часто уварюють у цукровому сиропі, щоб вони мали апетитний вигляд і були приємніші на смак. Часто сухофрукти мають надвисокий рівень цукру.

Десертні напої

Напої, в склад яких входить морозиво, маршмелоу, драже, шоколад, велика крихта печива тощо є доволі шкідливими. Калорійність деяких напоїв сягає 1,5 тисячі ккал, що дорівнює майже добовій нормі.

Кава з молоком – найтиповіша помилка тих, що худнуть. І річ не в калоріях, а в тих метаболічних ефектах, які вона має: різкий стрибок інсуліну (як ніби людина з’їла шматок торта "Наполеон"), а якщо напій з цукром або сиропом, – ще й стрибок цукру в крові,

– розповіла Наталія Самойленко.

Злакові батончики

Батончики зі злаками корисні лише тоді, коли людина біжить марафон, здійснює сходження чи бере участь у велоперегонах, тобто піддається наднавантаженням.

У всіх інших випадках вживати їх не рекомендовано. У складі батончиків – пальмова олія, що підвищує рівень холестерину в крові й веде до утворення тромбів. Також у них підвищений вміст цукру і глютен, який не всім рекомендований.



Шкідлива їжа, яка погано впливає на організм / Фото з YamDiet

Мед, сиропи, корисні солодощі

Не варто тішити себе ілюзіями, оскільки і мед, і сироп, і "корисні" солодощі все одно мають цукор, а нешкідливого цукру не буває.

"Цукор у надлишку (будь-який: білий, коричневий, натуральний, сироп топінамбура або агави, глюкозний, фруктозний, кероб) – абонемент у хронічні хвороби й внутрішні запалення", – зазначила Анастасія Голобородько в інтерв’ю Vogue UA.

Гранола

У гранолі міститься великий вміст цукру, тож вона набагато калорійніша від цільнозернових каш. Гранола – це швидкий вуглевод, тож від неї немає поживної цінності.

Гранолу готують із цільної вівсяної крупи й меду, додають горіхи, насіння, сухофрукти, кероб і навіть шоколадні дропси. Всі ці інгрідієнти зовсім не є корисними.

Дбати про своє здоров’я та рідних – легко, якщо обираєте Heel .

Йогурти з домішками

Готові йогурти з фруктовими наповнювачами або підсолоджувачами не мають користі ані для імунітету, ані для організму загалом.

Підсолоджені кисломолочні продукти, йогурти з домішками, персиком, маракуєю тощо, сиркові десерти – все, що має молочну перероблену основу і щось солодке в складі, потрібно усунути з раціону,

– зазначила Анастасія Голобородько.