Додавання буряка до щоденного раціону може дати вам чимало переваг для здоров'я, та також може і нашкодити деяким людям, якщо вживати його надто багато. Про те, кому варто обмежити вживання цього овочу, розповіла дієтологиня Енн Данахі.

Цікаво Що відбудеться з вами, якщо вживати квасолю кожного дня: почніть їсти вже сьогодні

Камені в нирках

У буряку є досить високий вміст щавлевої кислоти, тож людям, які дотримуються дієти з низьким рівнем оксалатів, краще уникати вживання великої кількості буряка.

Варто бути обережними з вживанням овочу через те, що кислота у ньому може призвести до утворення каменів у нирках.

Може викликати анафілаксію

у деяких людей може бути алергія на буряк, і анафілаксія – це найгірший прояв алергічних реакцій. Тож якщо після вживання буряка ви відчуваєте кропив'янку. свербіж, астму та набряки, це може означати, що ви алергічні до буряка.

Може спричинити розлад шлунка

Буряк містить чимало нітратів, а вони можуть призвести до спазмів у животі. Окрім того, буряк у великій кількості у чутливих людей може навіть викликати блювоту.

А підвищення рівня нітратів може призвести до зниження кровотоку та підвищення частоти серцевих скорочень.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Може викликати проблеми під час вагітності

Нітрати в буряку можуть бути небезпечними і для вагітних жінок, адже вони більш чутливі до впливу цих речовин. Це може відбуватися через те, що у організмі жінки природним чином підвищується рівень метгемоглобіну в крові.

А надлишок харчових нітратів в організмі може призвести до таких симптомів, як брак енергії, головний біль, запаморочення та синьо-сіре забарвлення шкіри навколо очей та губ.



Буряк може бути шкідливим для вагітних жінок / Фото Pexels​

Може нашкодити печінці

Дослідження припускають, що у людей, які страждають від захворювань, пов'язаними з накопиченням металів, буряк може викликати деякі розлади печінки. Надмірне споживання овочу може спричинити накопичення іонів в цьому органі.