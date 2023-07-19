Більшість людей з радістю ледь чи не щодня вживають влітку улюблений заморожений десерт – морозиво. Його готують із вершків, цукру, ароматизаторів і добавок, які подають у замороженому вигляді. Морозиво смачне, але є дещо шкідливим і ось чому.

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У вас може розвинутися карієс

Якщо ви не чистите зуби одразу після вживання морозива, то його щоденне вживання може збільшити ваші шанси на розвиток карієсу.

Вживання цукровмісних продуктів без подальшого чищення зубів може мати негативні наслідки для здоров'я порожнини рота,

– розповів щелепно-лицьовий хірург Джек Гіршфельд.

Споживання цукру може сприяти руйнуванню зубів. А оскільки багато видів морозива робиться з цукром, його щоденне вживання явно не сприяє здоров'ю зубів.

Ви можете погано спати

Деякі люди люблять поласувати морозивом наніч. Проте ключове дослідження, опубліковане в Journal of Sleep Medicine, показало, що вживання в їжу продуктів із низьким вмістом клітковини та високим вмістом насичених жирів пов'язане з більш легким сном і частішими нічними пробудженнями. Споживання більшої кількості цукру, особливо вночі, зменшує кількість глибокого та відновлювального сну, від якого може отримати користь ваш організм.



У вас може бути поганий сон / Фото з Rea Oak Recovery

Ви можете набрати вагу

Морозиво може містити велику кількість калорій, які є шкідливими для людей, які хочуть схуднути. Від щоденної порції морозива ви будете лише набирати вагу.

Підвищений ризик жирової хвороби печінки

Деякі види морозива підсолоджують фруктозою. А щоденне вживання принаймні однієї порції продуктів, приготованих із фруктозою, як, наприклад, морозива, пов'язане з підвищеним ризиком розвитку жирової хвороби печінки або стану, за якого надлишок жиру накопичується в печінці.

Негативні наслідки для здоров’я серця

Споживання занадто великої кількості доданого цукру може мати негативні наслідки для здоров'я вашого серця. Американська кардіологічна асоціація рекомендує обмежувати споживання доданого цукру не більше ніж 6% калорій щодня.



У вас може почати боліти серце / Фото з medifinanse.pl

Вздуття живота

Якщо ви непереносите лактозу, вживання морозива може викликати біль у животі, діарею, здуття живота або інші неприємні шлунково-кишкові симптоми. Доброю новиною є те, що в наші дні є безліч варіантів безмолочного морозива, що є рішенням для тих, хто непереносить молочні продукти.