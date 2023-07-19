Большинство людей с радостью чуть ли не каждый день употребляют любимый замороженный десерт – мороженое. Его готовят из сливок, сахара, ароматизаторов и добавок, которые подают в замороженном виде. Мороженое вкусное, но несколько вредно и вот почему.

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У вас может развиться кариес

Если вы не чистите зубы сразу после употребления мороженого, то его ежедневное употребление может увеличить ваши шансы на развитие кариеса.

Употребление сахаросодержащих продуктов без дальнейшей чистки зубов может иметь негативные последствия для здоровья полости рта,

– рассказал челюстно-лицевой хирург Джек Гиршфельд.

Потребление сахара может способствовать разрушению зубов. А поскольку много видов мороженого производится с сахаром, его ежедневное употребление явно не способствует здоровью зубов.

Вы можете плохо спать

Некоторые люди любят полакомиться мороженым ночью. Однако ключевое исследование, опубликованное в Journal of Sleep Medicine, показало, что употребление в пищу продуктов с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием насыщенных жиров связано с более легким сном и более ночными пробуждениями. Потребление большего количества сахара, особенно ночью, уменьшает количество гибернации и восстанавливающего сна, от которого может извлечь пользу ваш организм.



У вас может быть плохой сон / Фото из Rea Oak Recovery

Вы можете набрать вес

Мороженое может содержать большое количество калорий, которые вредны для людей, которые хотят похудеть. От ежедневной порции мороженого вы будете только набирать вес.

Повышенный риск жировой болезни печени

Некоторые виды мороженого подслащивают фруктозой. А ежедневное употребление, по крайней мере, одной порции продуктов, приготовленных с фруктозой, как, например, мороженого, связано с повышенным риском развития жировой болезни печени или состояния, при котором избыток жира накапливается в печени.

Отрицательные последствия для здоровья сердца

Потребление слишком большого количества добавленного сахара может иметь отрицательные последствия для здоровья вашего сердца. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничивать потребление добавленного сахара не более 6% калорий ежедневно.



У вас может начать болеть сердце / Фото из medifinanse.pl

Вздутие живота

Если вы не переносите лактозу, употребление мороженого может вызвать боли в животе, диарею, вздутие живота или другие неприятные желудочно-кишечные симптомы. Хорошей новостью является то, что в наши дни есть множество вариантов безмолочного мороженого, являющегося решением для непереносящих молочные продукты.