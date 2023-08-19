Лікар-натуропат і дослідник Франц Ксав`єр Майєр з Австрії розробив курс дієтичного харчування ще на початку XX століття. Його дослідження допомогли виявити зв’язок між хронічними захворюваннями органів та травною системою.

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У чому суть схуднення

Лікар Майєр розглядав організм як єдину систему, яка за сприятливих умов здатна до саморегуляції та самовідновлення. Він назвав травну систему головною в організму, а найважливішим органом – тонкий кишківник.

Саме він бере участь у виробленні нейромедіаторів та гормонів (гістамін, серотонін та інші) та контролює роботу всього організму. У тонкому кишківнику відбуваються процеси травлення, засвоєння та доставлення поживних речовин до клітин, а також виведення з організму продуктів життєдіяльності.

Якщо кишківник забруднений, то відбудеться інтоксикація всього організму, а це може стати тригером для багатьох захворювань: ожиріння, гастриту, холециститу, панкреатиту, діабету, імпотенції, депресії, сну, мігрені.



Прості правила для схуднення / Фото з Pexels

Окрім того, лікар приділяв особливу увагу складу мікрофлори. Справа в тому, що бактерії всередині кишківника формують і захищають слизову оболонку на його стінках, виробляють ферменти та беруть участь у процесі травлення, можуть впливати на психоемоційний стан.

Кишківник є ідеальним середовищем для розвитку та розмноження мікроорганізмів. В основу своєї терапії лікаря Майєра лежить очищення кишківника від накопичених шлаків та токсинів, а також відпочинок травної системи та всього організму.

Що треба робити для схуднення

Відпочинок – відмовтеся від шкідливої, важкої та жирної їжі, аби дати можливість кишківнику перезавантажитися.

Ощищення – виведіть з організму шлаки, токсини і канцерогени. Для цієї мети використовують трав`яні чаї, сольові розчини та рясне питво мінеральної води.

Навчання – формування здорових звичок та перехід до правильного харчування.



Прості правила для схуднення / Фото з Pexels

Правила Майєра для нового запуску шлунка та кишківника

Пийте багато води впродовж дня

Важливо дотримуватися водного балансу. Лікар Майєр радить не пити воду за 30 хвилин до їди та не раніше, ніж 1,5 години після води.

Відмовтеся від перекусів

Відмовтеся від перекусів між обідом та вечерею та зробіть вибір на користь повноцінного прийому їжі. Триразового харчування буде достатньо.

Ретельно пережовуйте їжу

За розробкою Майєра треба зробити багато жувальних рухів, перш ніж проковтнути шматок їжі.

Не їжте ввечері їжу з високим вмістом клітковини

Лікар радив вживати клітковину вранці або вдень через зниження ферментної активності ШКТ у вечірній та нічний час.