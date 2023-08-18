У вашому кишківнику живуть сотні і тисячі бактерій, які необхідні для роботи організму, і для того, щоб він функціонував належним чином, ваше харчування має бути здоровим та збалансованим. А нашкодити цьому органу можуть досить несподівані продукти.

Цікаво Риба корисна не тільки для мозку: ось чому її потрібно їсти

Оброблена випічка

Можливо, ви полюбляєте їсти пончики чи пироги, але ви маєте зважати на те, що ці продукти можуть негативно вплинути на роботу вашого кишківника. Саме випічка з високим вмістом цукру є однією з основних причин проблем з цим органом. Тож якщо ви споживаєте такі продукти регулярно, саме час обмежити їхню кількість.

Дослідження показали, що цукор у надмірній кількості може спричинити дисбаланс у мікробіомі та підвищити ризик незначного запалення.

Дуже солона їжа

Чимало людей знають про шкоду солодкого, проте надмірно солона їжа також не буде корисною для вашого організму. Якщо ви вживатимете багато солоних продуктів, ви можете відчути не тільки болі у кишківнику, але й підвищений кров'яний тиск.

Дбати про своє здоров’я та рідних – легко, якщо обираєте Heel. Препарати цієї компанії поєднують німецьку якість, натуральний склад і перевірену дієвість. Здоров'я – найвища цінність.

Раціон, насичений натрієм, може призвести до посилення запалення тканин кишківника та погіршити стан мікробіому цього органа.

Червоне м'ясо

Так, навіть цей продукт, що здається частиною здорового харчування, може бути для вас шкідливим. Втім, часте вживання цього продукту впливає не тільки на кишківник, але й підвищує ризик серцево-судинних захворювань.



Червоне м'ясо може пошкодити кишківник і серце / Фото Pexels​

Червоне м'ясо збільшує кількість трьох типів метаболітів у кишківнику, і ці зміни спричиняють близько 10% ризиків серцевих захворювань.

Алкоголь

Якщо ви п'єте алкоголь у невеликих кількостях і лише час від часу, ви не відчуєте серйозних наслідків для здоров'я. Втім, більша кількість цього напою та регулярне їх вживання можуть пошкодити кишківник.

Окрім того, що певні алкогольні напої порушують нормальне травлення, дослідження показали, що люди, які п’ють помірно або сильно, насправді мають менше колоній здорових бактерій у травній системі,

– поділилася дієтологиня Моргін Клер.

Дослідження також підтвердили, що постійне вживання алкоголю може змінити різноманітність кишківника та посилити запалення.