Крім того, це програмне забезпечення згодом зможе ідентифікувати патології у малюків, зокрема аутизм. Така рання діагностика могла б суттєво покращити якість життя дитини, кажуть у Zoundream.
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Чим компанія особлива
- Засновником компанії є 33-річна вчена Ана Лагуна.
- Ідея розшифрувати плач дітей у неї виникла під час вагітності у 2016 році.
- Науковиця хвилювалася, чи зможе вона зрозуміти, чого хоче її немовля. Тож жінка вирішила перекласти крики новонароджених.
- Оскільки ресурсів, які допомогли б їй інтерпретувати дитячі ридання, виявилося небагато, Ана вирішила записувати їх сама, а потім шукати закономірності.
- З часом вона зрозуміла, що знайшла прогалину на ринку батьківства, і це стало поштовхом для розширення проєкту у повноцінну компанію. Таким чином народилася Zoundream.
Ана Лагуна з командою / Фото Zoundream
Розшифрування дитячого плачу
Лагуна та її команда розробили спеціальну програму, яка базується на тисячах годин дитячих плачів з усього світу. Крики немовлят проаналізували за допомогою системи для вимірювання шуму, яка називається спектрограмами. Після цього команда створила систему класифікації дитячого крику, яку поділили на:
- голод;
- біль;
- газоутворення;
- бажання прихильності.
У компанії стверджують, що, незважаючи на величезну різноманітність мов у світу, усі новонароджені спільно користуються однією універсальною мовою. І хоча деякі немовлята, зокрема німецькі, можуть звучати дещо інакше, ніж скажімо американські, та все ж вони виражають однакові почуття.
Виявлення патологій у немовлят
У жовтні минулого року Zoundream зібрав майже мільйон доларів. Успішний збір коштів, а також позитивні відгуки користувачів спонукали Лагуну та команду Zoundream розширити компанію не лише для перекладу немовлят, а й для раннього діагнозу аутизму.
Крик дитини з аутичного спектру дуже характерний – він хриплий. Ви можете це чітко побачити на спектрограмі,
– пояснила Ана Лагуна.
За словами науковиці, аутизм переважно виявляється приблизно у віці 2 років. А якби це вдалося зробити до 6 місяців, то зіграло б суттєву роль у подальшому лікуванні постраждалих дітей.