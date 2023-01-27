Остеоартрит – це найпоширеніша форма артриту. Як зрозуміти, що ваше тіло страждає від цієї недуги, розповідаємо далі.

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Симптоми остеоартриту вранці

Благодійна організація Creaky Joints закликає бути уважним, якщо вас турбує скутість суглобів вранці. Серед інших вагомих симптомів – біль, набряки і чутливість суглобів рук. Як правило, симптоми з'являються саме у кінцівках, переважно у робочій руці.

Відчуття скутості традиційно минає через 5 – 15 хвилини, але такий симптом не варто недооцінювати. Больові відчуття у руках можуть турбувати і через контрактуру Дюпюітрена. При цьому захворюванні тканина долоні та пальців стає потовщеною та напруженою, що робить рухи скованими та скрученими всередину.

Симптоми остеоартриту / Фото Pexels

Особливо вразливі до остеоартриту люди, які вживають багато алкоголю, мають судоми або діабет. Паралельно з больовими відчуттями в організмі можуть утворюватися додаткові кістки, відомі як остеофіти. При перших проявах остеоартрозу важливо звернутися до лікаря. Фахівець Кевін Уейн для лікування рекомендує використовувати поєднання тепла та льоду.

Теплова терапія корисна вранці, щоб розслабити суглоби, тоді як терапія льодом найкраще підходить пізніше після денної активності,

– пояснює фахівець.

Покращити стан здоров'я можуть і прості вправи для рук та пальців. Лікар рекомендує для збереження рухливості виконувати стискання та розтискання кулака.

Почніть з прямих пальців, а потім повільно зігніть руку в кулак. Переконайтеся, що ваш великий палець перебуває на зовнішньому боці вашої руки. Не стискайте занадто сильно, потім знову випряміть,

– пояснюють експерти Creaky Joints.

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Полегшить симптоми остеоартриту і "підйом пальців": для цього потрібно покласти долоню на рівну поверхню та повільно підіймати й опускати пальці. Стануть помічними і спроби створити букву "С" або зловити уявний маленький м'ячик руками.