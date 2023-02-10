Наслідками відсутності міцного й тривалого сну можуть бути цукровий діабет, деменція чи психічні розлади. Науковці відшукали зв'язок між сном і цими хворобами.

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Чому важливо добре спати

Дослідження було доволі масштабним. Воно тривало 25 років, у ньому взяли участь 8 тисяч держслужбовців Великої Британії, які у 50 років не мали хронічних захворювань. Кожні 4 – 5 років люди повідомляли науковцям, скільки в середньому годин на добу вони спали.

Вияснилось, що учасники експерименту, які проводили у ліжку менш як 5 годин, мали на 30% вищий ризик розвитку хронічних захворювань, аніж ті, хто спав понад 7 годин. З віком ризику захворюваності зростав: у 60 років – на 32%, а в 70 – на 40%.



Не забувайте добре спати / Фото Pexels

Найчастіше люди мали такі захворювання: цукровий діабет, рак, ішемічна хвороба серця, інсульт, серцева недостатність, хронічна хвороба нирок, захворювання печінки, депресія, деменція, психічні розлади, артрит тощо. Щоправда, дослідження не пояснює, що саме ставало причинами розвитку цих недуг.

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Водночас професор медичних наук в університеті Алабами Адам Ноулден заявляє, що якщо організм не виробляє достатньо гормонів через нестачу сну, то це може призвести до хронічних проблем зі здоров'ям.

Люди часто несерйозно ставляться до сну. Вони думають, що їм потрібно менше спати, щоб отримати від життя максимум задоволення, але насправді все навпаки. Більшість досліджень показує, що якість життя покращується, якщо ви висипаєтеся,

– наголошує Ноулден.

Якщо у вас проблеми зі сном, фахівець рекомендує дотримуватись постійного графіка засинання, вимикати світло, ввечері не вживати кофеїн чи алкоголь, а також не переїдати.