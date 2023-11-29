Чи кава та чай справді допомагають худнути: дієтологиня розповіла правду про напої

Кава та чай – це, певно, два найбільш популярні напої під час сніданку, тож їх вживає чимала кількість людей. І вам точно дооводилося раніше чути, що кава дуже корисна для схуднення, як і чай, та чи справді це так?

Чимало людей додають каву у свій раціон в надії, що вона допоможе їм схуднути, проте цей метод навряд чи спрацює. Дієтологиня Вікторія Радісна розповіла, що вам потрібно знати про вплив чаю та кави на організм.

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Чи кава та чай допомагають худнути

Мати каву у своєму раціоні – цілком нормально, якщо вона не викликає у вас печії, тахікардії, підвищення тиску та інших неприємних відчуттів після вживання. І якщо ви п'єте каву у класичному вигляді – тобто без вершків, цукру, молока та сиропів, тоді вона ніяк не впливатиме ані на набір ваги, ані на ваше схуднення.

Те саме стосується і чаю: якщо ви не додаєте до нього цукор чи молоко, можете пити цей напій, скільки завгодно. Та якщо мовиться про підтримання здоров'я, краще обмежитися 500 мілілітрами на добу. Натомість у випадку, коли ви додаєте до напоїв підсолоджувачі чи молоко, не варто пити більше, ніж 1 склянку на день.



Кава не впливає на набір ваги чи схуднення / Фото Pexels

Якщо це буде варіант повноцінного купованого лате/капучино то його використовуємо вже як самостійний повноцінний перекус. Якщо ви приймаєте вітаміни (особливо якщо це препарати заліза) то між прийомом таблеток і використанням даних напоїв робимо перерву мінімум годину,

– розповіла дієтологиня.

Втім, зважайте на те, що кава не зараховується у кількість загальної рідини, що ви маєте вживати за добу, адже вона навпаки має сечогінний ефект. А ось трав'яні чаї чи воду, у яку ви додали імбир чи лимон можна зараховувати у загальну кількість рідини за добу.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Пам'ятайте й про те, що компоти, соки та узвари варто вважати перекусами, а не рідиною.