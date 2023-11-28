Коли мовиться про плюси та мінуси певних продуктів та страв, часто виникає чимало суперечок. Та з картоплею вони пов'язані здебільшого зі звичайною дезінформацією. Картопля має погану репутацію переважно через вміст вуглеводі, хоча насправді картопля – це складний вуглевод, що місить чимало поживних речовин. Втім, існують деякі помилки під час її вживання, які можуть призвести до набору ваги. Про те, як їх уникнути, розповіла дієтологиня Келлі Плоу.

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Не готуйте картоплю нездоровим способом

Так, картопля може бути корисною у схудненні, але не у тому випадку, якщо ви їсте її у вигляді картоплі-фрі. Річ у тому, що цю страву готують у фритюрі, і вона містить дуже багато жирів, олії та досить мало поживних речовин.

У середній порції такої картоплі можна знайти приблизно 380 грамів жиру (а у звичайній картоплі жиру немає взагалі). Отож, для того, щоб отримати користь від цього коренеплоду, тримайте його якомога далі від фритюрниці та шкідливої олії.

Заміняйте картоплею рафіновані злаки

В одному дослідженні учасники їли або картопляний гарнір, або очищені зернові гарніри – наприклад, рис чи пасту протягом чотирьох тижнів. І зрештою виявилося, що ті люди, які споживали картоплю, а не рафіновані злаки, змогли краще худнути завдяки вмісту клітковини у картоплі.

Отож, для того, щоб правильно ввести картоплю у свій раціон, спробуйте замінити нею певну кількість рафінованих вуглеводів, які ви споживаєте. Наприклад, не їжте разом картоплю та білий хліб чи крекери.



Картоплю не варто їсти разом з хлібом / Фото Pexels

Контролюйте порції

Картопля, звісно, корисна, але як і будь-що інше, у надмірних кількостях не принесе багато переваг для здоров'я. Тож якщо ви споживатимете більше калорій, ніж потрібно вашому організму, ви зрештою наберете вагу.

Один з найпростіших способів уникнути цієї проблеми – заздалегідь визначати порцію їжі, яку плануєте з'їсти, і зупинятися на ній.

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Не чистьте картоплю

Більшість людей чистять картоплю перед тим, як варити її чи готувати будь-яким іншим способом. Втім, це далеко не найбільш корисний спосіб їсти цей коренеплід, адже саме у шкірці картоплі міститься найбільша кількість поживних речовин.

Та все ж перед приготуванням нечищеної картоплі переконайтеся, що ви ретельно вимили її та видалили усе сміття, жучків та бруд.