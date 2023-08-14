Більшість подушок мають схожий дизайн і складаються з тканинного футляра, наповненого мікроволокном чи пір'ям. Найпоширенішими наразі є подушки з мікрофіброю, і через їхню постійну близькість з дихальними шляхами мікроби та бруд можуть проникнути в організм.

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Як часто потрібно чистити подушки

Подушки можуть бути збудниками багатьох мікробів чи респіраторних захворювань. Що важливо, патогени хвороб можуть бути не тільки у чохлі, але й просочуватися через шви та тканини, а також через матеріал наповнення подушки.

Ви могли й не підозрювати, але на вашій подушці можуть буди аденовіруси, бактерії та різноманітні грибки. Та через велику різноманітність наповнювачів звичайні методи дезінфекції можуть бути недієвими. Подушки з пір'ям потребують особливо частого чищення, адже накопичують не тільки бактерії, але й запахи.



Подушки можуть зберігати грибки та мікроби / Фото Pexels​

Якщо вашу подушку можна прати, робити це потрібно щонайменше двічі на рік. Та якщо ви маєте звичку їсти у ліжку, маєте домашніх тварин чи сильно пітнієте, вам доведеться чистити свою подушку хоча би раз на три місяці.

Випрати подушку неважко, проте перш за все потрібно визначити найкращий спосіб чищення. Переконайтеся, що прочитали усі інструкції на етикетці, і якщо подушку можна прати у машинці, це буде найкращим варіантом. У випадку, якщо на подушці є помітні плями, перед пранням краще обробити її засобом для чищення.

Втім, спробуйте використовувати вдвічі менше порошку, ніж зазвичай, адже з деяких типів наповнювачів досить складно змити мило та піну. Після завершення циклу прання не забудьте запустити додаткове полоскання.

Як зберегти подушки свіжими

Для того, щоб видалити пил та зберегти форму, потрібно щодня розпушувати подушки. А також спробуйте хоча би раз на місяць вивішувати їх на відкритому повітрі в яскравий сонячний день.

Зважайте на те, що деякі подушки не можна чистити у пральній машині. Таким подушкам потрібен специфічний догляд, тому зверніть увагу на вказівки на етикетці. Якщо вам потрібно відчистити плями, зробіть це точково, а не занурюйте у воду цілу подушку.