Візьміть собі за звичку прати рушники від лиця, рук та тіла раз на тиждень. До прикладу, ви можете їх змінювати кожного понеділка, щоб вам було легше запам’ятати, коли саме їх варто змінювати. Про ці поради розповіла Діна Ву – віцепрезидент по мерчендайзингу в Brooklinen.

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Найкраще рушники сушити на так званому ребрі у ванній кімнаті, а не на гачках. На них вони довго сохнуть та можуть швидше втратити свою свіжість. Цю вологість ви можете відчути не лише на дотик, але й на запах. Рушник, який довго не може висохнути, може почати погано пахнути.

Якщо у вашій ванній кімнаті волого і рушникам треба багато часу, щоб висохнути, то краще габаритні рушники повісити на балконі.



Змінюйте рушники раз на тиждень / Фото Marta Stewart

Щоб запобігти плісняві, не кидайте у кошик для брудного одягу вологий рушник. Дочекайтеся моменту, коли він висохне. Дана Ву радить дотримуватися інструкцій з догляду за рушниками, оскільки різні матеріали вимагають різних режимів прання

"Ми не рекомендуємо використовувати пом'якшувачі або кондиціонери для білизни, оскільки згодом вони можуть знизити поглинаючу здатність рушників", – зазначила Дана Ву. А ось повністю змінювати рушники на нові вона радить двічі на рік.