Світлана Фус розповіла скільки яєць можна їсти на день: візьміть це до уваги
Джерело:інстаграм Світлани Фус
Дієтологиня Світлана Фус ділиться зі своїми прихильниками корисними порадами. Цього разу вона розповіла про користь та шкоду яєць, а також зазначила скільки можна їх з’їсти за день.
Дієтологиня Світлана Фус розповіла, що всупереч поширеній думці, яйця не підвищують рівень холестерину, оскільки холестерин, який потрапляє в організм з харчовими продуктами, не відкладається в судинах.
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Відкладається тільки наш власний, який виробляє печінка. Яйця, навпаки, впливають на зниження рівня "поганого" холестерину, завдяки лецитину.
Про користь яєць
Яйця є одними з найбільш цінних натуральних продуктів. Вони підвищують імунітет, допомагають боротися з несприятливим впливом навколишнього середовища, інфекціями і стресами, нормалізують обмін речовин і допомагають майбутній мамі виносити здорового малюка,
– зазначила Світлана Фус.
Про шкоду яєць
Дієтологиня наголосила, що яйця можуть викликати алергію. Непереносимість буває різною – тільки жовтків, тільки білків, того і іншого. Алергіки повинні обов’язково відстежувати "приховані" яйця в харчових продуктах.
Яйця також можуть переносити сальмонел, тому їсти яйця найкраще тільки приготованими. Уникайте рецептів з сирими яйцями, якщо не впевнені в їх походженні, смажте яєчню до затвердіння жовтка, варіть яйця не менше двох хвилин,
– додала лікарка.
Також Світлана Фус зазначила, що добовою нормою яєць вважається 1-2 штуки.
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