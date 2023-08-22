Яйця – це дешевий продукт, який точно є у вашому холодильнику, і попри усі можливі недоліки, вони є відмінною частиною добре збалансованої дієти. Втім, варто пам'ятати й про високий рівень холестерину у цьому продукті, тому приготувати його потрібно правильно.

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Як правильно готувати яйця

Яйця можуть стати чудовим доповненням до вашого раціону, якщо ви правильно оберете продукт, приготуєте його та поєднаєте з іншими корисними інгредієнтами. Якщо ви варите яйця досить довго, це допоможе вбити усі бактерії на них, та якщо ви їх переварите, це також знищить важливі поживні речовини.

Яйця вважаються дуже корисною їжею, адже містять не тільки чимало жирів, мінералів та вітамінів, але й є повноцінним джерелом білка – тобто містять усі незамінні амінокислоти. Втім, це не значить, що їх можна вживати у будь-якому вигляді.

У випадку, якщо ви намагаєтеся наростити м'язи, п'ючи сирі яйця, вам варто негайно припинити це робити, адже в яйцях може бути чимало бактерій сальмонели, що можуть призвести до неприємного і небезпечного захворювання.

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Щоб переконатися, що ваші яйця придатні до вживання, вам потрібно перевірити їхню якість ще в магазині. Відкрийте коробку та переконайтеся, що на яйцях немає видимих тріщин, а також перевірте дату на упаковці, щоб не купити протермінований продукт.



Яйця потрібно перевіряти в магазині / Фото Pexels

Ще одне загальне правило, про яке варто пам'ятати – якщо яйце пахне дивно, його точно не варто використовувати. Найкращий спосіб отримати від цих продуктів максимум корисних речовин – варити їх. Одне з досліджень показало, що варіння яєць допомагає організму легше засвоювати та перетравлювати білок.

Також чудовими для вашого здоров'я будуть яйця-пашот або яєчня, підсмажена на низькій температурі. Якщо ви використаєте надто сильний вогонь, це може призвести до втрати поживних речовин та пошкодження деяких здорових властивостей продукту.